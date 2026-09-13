Crnogorski fudbaler prelijepim golom u 94. minutu donio je pobjedu "neroverdima" protiv "stare dame" u 4. kolu Serije A, 3:2.

Izvor: Instagram/_vasilije10

Nisu u Juventusu dali priliku Vasiliju Adžiću da se dokaže i pokaže šta zna. Otišao je ovoga ljeta na pozajmicu u Sasuolo u potrazi za minutažom i sudbina je htjela da baš on riješi duel protiv "stare dame".

I to baš tačno godinu dana nakon što je u dresu Juventusa riješio derbi protiv Intera (4:3) bombom sa preko 25 metara.

U ludoj završnici, Juventus se dva puta vraćao iz minusa, ali nije mogao do boda. Krenuli su izabranici Lućana Spaletija po cijeli plijen, ostavili mnogo prostora za kontru Sasuola, a jednu takvu krunisao je naš reprezentativac. Namjestio se na desnu nogu i sa nekih 15 metara prelijepo pogodio dalji ugao - golman "stare dame" Vikario mogao je samo da posmatra kako lopta ulazi u njegovu mrežu, prenose "Vijesti".

Nije 20-godišnji Nikšićanin proslavio gol iz poštovanja ka Juventusu čiji je i dalje igrač, ali je sigurno da mu je, žargonski rečeno, pao kamen sa srca. Dokazao je da može da igra na najvišem nivou i to baš pred očima onih koji nisu do sada dovoljno vjerovali u njega.

Iako je u većini utakmica bio starter večerašnji susret Adžić je počeo sa klupe. Uveo ga je Alberto Akvilani u 70. minutu, a pet minuta prije toga Sasuolo je poveo preko Sebastijana Esposita.

Juve je izjednačio poslije greške Arijaneta Murića koju je iskoristio Edon Žegrova u 82. minutu. Međutim, samo sedam minuta kasnije Kieron Bouvi vraća prednost domaćinu - iz akcije koju je takođe započeo Adžić.

Praktično već u prvom napadu sa centra Žegrova ponovo pogađa i vraća "staru damu" u egal. Krenuli su Spaletijevi momci svim silama u napad i obilo im se o glavu. Previše prostora ostavljeno je Vasiliju Adžiću koji je to znao da kazni.