Nova opcija na Instagramu izazvala bijes: "Ovo je ponižavajuće"

Pixel je nova opcija na Instagramu koja vam omogućava da objavite fotografiju sa partnerom i sakrijete njegovo lice.

Izvor: Instagram/ 360influencemedia

Zajednička fotografija na Instagramu može da pokaže da ste u vezi, a da pratioci ipak ne saznaju s kim. Nova opcija pod nazivom Pixel omogućava korisnicima da zamagle osobu ili predmet na slici pomoću tekstualne naredbe, a način na koji je predstavljena pokrenuo je raspravu o skrivanju partnera na društvenim mrežama.

Umjesto da ručno prekrivaju lice naljepnicama, korisnici mogu da upišu šta žele da pikselizuju, na primjer "osobu desno". Izabrani dio fotografije postaje neprepoznatljiv, dok ostatak slike ostaje jasan.

Kako da pokažete da ste u vezi, a ne otkrijete s kim?

Ova mogućnost odmah je povezana sa takozvanim soft launch-om, odnosno postepenim i nenametljivim predstavljanjem nove ljubavne veze na društvenim mrežama, piše Index.hr. Umjesto zajedničke fotografije na kojoj se jasno vide oba lica, objavljuje se samo partnerova ruka, dio odjeće ili sijenka. Poruka je da neko postoji, ali njegov identitet još ostaje privatan.

Nova opcija omogućava da se objavi cijela zajednička fotografija, uz skrivanje partnerovog lica. Tu mogućnost je Instagram izdvojio u predstavljanju alata koji koristi tehnologiju Meta AI. U objavi su se obratili korisnicima koji žele da nagoveste novu vezu, uz objašnjenje da u pričama mogu da koriste efekat Pixel i tekstualnom naredbom odrede koji dio fotografije žele da pikselizuju.

Ipak, ono što je predstavljeno kao praktična mogućnost nije se svima dopalo.

"Ako ćete nekoga zamutiti, nemojte ga ni objavljivati"

Dio korisnika smatra da bi ovakva fotografija mogla da bude neprijatna za osobu čije je lice sakriveno.

"Osim ako ne objavljujete niz priča u kojima postepeno uklanjate zamućenje kao neku šalu, ovo je čisto ponižavanje", napisao je jedan komentator.

Drugi je poručio: "Ako ćete nekoga zamutiti, onda tu osobu nemojte ni objavljivati".

Pojedini su pokušali da zamisle kako bi izgledalo da tek nakon objavljivanja saznaju da ih je partner učinio neprepoznatljivim.

"Zamislite da ste u vezi, djevojka kaže: 'Hajde da se slikamo', a sjutradan vidite tu sliku na njenom Instagramu i lice vam je zamućeno", napisao je jedan korisnik.

Korisno i za zaštitu privatnosti

Drugi, međutim, smatraju da ova opcija ima praktičnu primenu, posebno kada je reč o zaštiti privatnosti dece ili ljudi koji ne žele da se njihove fotografije javno objavljuju.

"Ovo je zapravo odlična stvar za roditelje koji ne žele da dijele slike svoje djece", napisala je jedna korisnica.

Alat može da posluži i za skrivanje lica slučajnih prolaznika ili prijatelja koji nisu saglasni sa objavljivanjem fotografije. Iako ga je u predstavljanju povezao sa novim vezama, Instagram nije ograničio njegovu upotrebu na partnerske odnose.