U Rumuniji se dogodio istorijski momenat za fudbal pošto je na utakmici pokazan prvi crni karton i to je početak inicijative za nova pravila.

Izvor: MONDO/AI Generated

Momenat za istoriju fudbala. Pokazan je prvi crni karton. Inovacija kada su u pitanju pravila i implementiranje novih regulativa. To se dogodilo u Rumuniji i vijest o tome obišla je svijet. Možda krene da se širi i na druge zemlje.

Da pojasnimo o čemu se radi. U pitanju je meč dječaka od sedam do 16 godina. U tom uzrastu su sudije dobile dozvolu da pokazuju crni karton. To je kazna koja se primjenjuje u tri koraka i ne odnosi se uopšte na igrače već na roditelje ili na odrasle ljude koji se nalaze na tribinama i koji ometaju utakmicu.

Crni karton u fudbalu Izvor: YouTube/FRF TV

Pravilo funkcioniše primenom tri prosta koraka:

Upozorenje - to je prvi korak. Sudija prekida utakmicu na kratko i traži od trenera da porazgovaraju sa ljudima na tribinama i da ih opomenu za nedolično ponašanje.

Privremen prekid meča - ovo je drugi korak. Ukoliko se nastavi sa nedoličnim ponašanjem sudija prekida meč na 10 minuta i igrači oba tima odlaze u svlačionicu.

Crni karton - treći korak. Ukoliko ni jedan od prva dva ne funkcioniše sudija donosi odluku o pokazivanju crnog kartona. To znači da se utakmica prekida. Nema vraćanja ni nastavljanja. Crni karton znači da je sve gotovo bez obzira na rezultat koji je u tom momentu.

"Ponašanje roditelja i navijača je prevršilo svaku mjeru. Primorani smo bili da uradimo nešto po tom pitanju i da donesemo ovakvu mjeru. Cilj je prvobitno zaštita djece, pa onda i trenera i članova stručnog štaba", poručili su iz fudbalskog saveza Rumunije (FRF).