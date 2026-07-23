Mark Kukurelja je iskoristio svoju popularnost da priča o problemima djece sa autizmom, pošto je njegov najstariji sin Mateo na spektru autizma.

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Mark Kukurelja je nakon osvajanja Evropskog prvenstva osvojio i Mundijal sa selekcijom Španije, a sada smo na travi stadiona u Njujorku vidjeli cijelu njegovu porodicu. A baš je ta porodica razlog zbog kog Kukurelja ima frizuru po kojoj ga svi prepoznaju.

Mark Kukurelja sa svojom dugogodišnjom partnerkom Klaudijom Rodrigez ima tri sina, a najstariji Mateo ima dijagnostifikovan autizam i baš zbog njega je Kukurelja pustio kosu kakao bi sin mogao lakše da ga prati i raspozna na terenu.

Zaplakao zbog sina

Marko Kukurelja i Klaudija Rodrigez su se upoznali 2018, godine dok je novi fudbaler Real Madrida nastupao za Barselonu. Do sada su dobili troje djece, Matea, Rija i Belu, a vrlo brzo su primijetili da se najstariji sin razliku od druge djece.

Prošle godine su Mark i njegova partnerka odlučili da snime dokumentarac za "Amazon Prajm" kako bi podigli svijest o problemima djece sa autizmom. Tada je čak i zaplakao Kukurenja i nije mogao da smiri emocije.

"Ovo je prvi put da radim ovako nešto. Da pričam o ovome ovako. Za mene je ovo teška tema i lična. Boli me. Ponekad, ne znam kako da mu pomognemo. Posebno kada vidim da mu nije dobro, onda još više patim. To je tema na koju sam dosta osjetljiv. Srećan sam što sam ovdje, što pričamo o ovome i što prenosim svoje iskustvo", rekao je Kukurelja.

Supruga rekla koliko je teško

Kukureljina ljepša polovina je u tom dokumentarcu istakla koliko je zapravo teško bilo kada su otkrili da im je sin autističan. Ona je bila trudna, Mark zauzet karijerom...

"Mateo je rođen prije četiri godine i vidjeli smo da su stvari sa njim drugačije u odnosu na ostalu djecu. Nismo našli mnogo pomoći u školi i proživjeli smo neke od najgorih mjeseci. Svaki dan smo išli zajedno da ga ostavimo, a ja sam bila trudna sa Rijom. Svaki dan bi se plačući vratili kući. Mnogo promjena se desilo u samo nedelju dana. Jako je teško sada biti na drugim mjestima, menjati rasporede, imati drugačiju hranu, planove, školu, nemati terapiju, teško mu je", rekla je Klaudija Rodrigez.

"U redu je ako vam dijete ima autizam, ali roditelji na to nisu spremni. Mi mnogo moramo da naučimo", dodao je Kukurelja koji je naglasio da zaista nije lako biti u toj poziciji.

"Teško je. Niko te ne uči kako da budeš otac, ali na kraju moraš da naučiš da ga razumiješ. Dijete sa autizmom ne razumije stvari kao njegova braća i sestre. Ne znaš kako da mu pomogneš. Kada vidim da mu je loše, mnogo patim."

Takođe je njegova supruga istakla da su tokom godina prilagođavanja takođe i oni kao roditelji mnogo naučili od svog sina.

"Da, vjerovatno nas Mateo mnogo uči takođe, pošto stalno moramo da razmišljamo o njemu. Uvijek kada nešto želimo da uradimo razmišljamo da li je to dobro ili nije za Matea. Odmori su uvijek teški pa ćemo se brzo vratiti u London.

(MONDO, N.L.)