"Državljanina Republike Srbije koji je na ilegalan način prešao državnu granicu, a za kojeg postoje operativna saznanja da je sa još jednim licem, čiji je identitet poznat policiji, planirao izvršenje težih krivičnih djela", piše u saopštenju Uprave policije.

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Šapčanin Srboljub Vasiljković (36), koji u Srbiji izdržava kaznu zbog ubistva, uhapšen je u Podgorici nakon što je utvrđeno da je ilegalno prešao državnu granicu, a operativne informacije policije govore da je njegovim hapšenjem spriječeno izvršenje teškog krivičnog djela.

To su saopštili iz Uprave policije (UP), navodeći da su njihovi službenici, u okviru pojačanih aktivnosti usmjerenih na očuvanje stabilnog bezbjednosnog ambijenta u državi, otkrivanje i sprečavanje svih oblika nezakonitog djelovanja, identifikovali su i lišili slobode Vasiljkovića.

"Državljanina Republike Srbije koji je na ilegalan način prešao državnu granicu, a za kojeg postoje operativna saznanja da je sa još jednim licem, čiji je identitet poznat policiji, planirao izvršenje težih krivičnih djela", piše u saopštenju.

Iz UP su dodali da su "tokom sprovedenih aktivnosti, policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica u Podgorici zaustavili i kontrolisali državljanina Republike Srbije S. V., za kojeg je izvršenim provjerama utvrđeno da je na ilegalan način prešao državnu granicu i ušao na teritoriju Crne Gore, kao i da je nezakonito boravio u Crnoj Gori".

"Daljim provjerama utvrđeno je da je S. V. evidentiran u kaznenim evidencijama Republike Srbije kao izvršilac krivičnog djela ubistvo, za koje je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora koju nije u potpunosti izdržao, te da se trenutno nalazi na uslovnim pogodnostima", pojasnili su iz UP.

Navode da je Vasiljković lišen slobode zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o strancima.

"Od strane sudije za prekršaje Suda za prekršaje u Podgorici oglašen je krivim i izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 18 dana. Po isteku kazne zatvora, službenici Uprave policije će prema S. V. preduzeti dalje represivne mjere i radnje iz svoje nadležnosti – deportacije iz Crne Gore i vraćanja nadležnim organima Republike Srbije", kazali su iz UP.

Iz te bezbjednosne institucije poručuju da nastavljaju sa nesmanjenim intenzitetom sprovođenje preventivnih aktivnosti usmjerenih na sprečavanje izvršenja krivičnih djela, očuvanje i unapređenje ukupne bezbjednosti i sigurnosti građana, kroz kontinuiranu kontrolu i nadzor, sprovođenje operativnih i obavještajnih aktivnosti, detekciju i procesuiranje sumnjivih i nezakonitih boravaka lica, kao i preduzimanje drugih mjera i radnji iz svoje nadležnosti u cilju pravovremenog identifikovanja i sprečavanja bezbjednosnih rizika.

Srboljub Vasiljković uhapšen je u oktobru 2016. godine, zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu dvadesetdvogodišnjeg Edea Bajrića u Šapcu. Prema tadašnjim navodima iz istrage, Vasiljković i još jedna osoba sumnjičili su se da su automobilom presreli Bajrića nedaleko od njegove kuće.

Mediji su tada objavili da se pretpostavlja da je Vasiljković najprije vratima udario Bajrića, koji je pao. Tad je došlo do svađe, nakon čega je izvadio nož i izbo ga po glavi i tijelu. Ranjeni Bajrić je prevezen u bolnicu, gdje je ubrzo podlegao povredama.