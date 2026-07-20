Feran Tores donio je Španiji titulu svjetskog šampiona u 105. minutu utakmice sa Argentincima.

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Fudbalska reprezentacija Španije kompletirala je evropsku i svjetsku titulu, a heroj pobjede protiv Argentine u finalu Mundijala bio je Feran Tores. "Crvena furija" je dominirala tokom cijele utakmice, nekoliko puta je nesrećno ostala bez vođstva, da bi u 105. minutu na scenu stupio as Barselone.

Bila je to još jedna akcija u kojoj su Španci demonstrirali ljepotu fudbala. Prethodno je Niko Vilijams propustio kolosalnu šansu, ali onda je majstorski glavom pronašao saigrača u kaznenom prostoru, on je dobro procijenio situaciju i zatresao mrežu do tada neumoljivog Martineza.

Tores je još jednom potvrdio klasu, ali kroz karijeru je imao mnogo turbulencija. Nije uspio da se dokaže pod palicom Pepa Gvardiole u Mančester sitiju, a navodno Barselona zbog finansijskih poteškoća razmatra da ga proda ovog ljeta. Nema sumnje da će Katalonci posle Svjetskog prvenstva dobro razmisliti.

Ko je Feran Tores?

Feran Tores je rođen je u Valensiji 29. februara 2000. godine. Prve fudbalske korake napravio je u rodnom gradu gdje je igrao za mlađe kategorije od 2006. do 2017. godine, da bi potom debitovao za seniorski tim. Tri godine kasnije prešao je u Mančester siti gdje je proveo period od dvije godine i za to vrijeme su "građani" osvojili Premijer ligu i Liga Kup. Ipak, nikada nije uspio da se izbori za pravu šansu u timu Pepa Gvardiole, pa se prelazak u Barselonu 2022. godine ispostavio kao pravi potez.

Trajalo je njegovo privikavanje u španskom velikanu neko vrijeme, ali je klasa isplivala na vidjelo. U šampionskoj sezoni 2024/25 je eksplodirao postigavši 21 gol.

Nastupao je za mlađe selekcije Španije, a za seniorski tim je debitovao 2020. godine. Bio je u sastavu reprezentacije za Evropsko prvenstvo 2020. godine. Bio je dio ekspedicije na Svjetskom prvenstvu 2022, Evropskom prvenstvu 2024. i Svjetskom prvenstvu 2026. godine.

Gvardiola ga pustio u Barsu

Tores je u Mančester siti stigao sa velikim očekivanjima i uzeo je dres koji je nosio legendarni David Silva. Nažalost, nije uspio da se dokaže u Premijer ligi i prilično se mučio pod vođstvom Pepa Gvardiola, uz nekoliko bljeskova tokom perioda od dvije godine. Svestan je bio i trener Sitija da nešto ne štima, te ga je ispratio iz kluba ovim riječima.

"Ako želiš da odeš jer ovdje nisi srećan, a vjeruješ da ćeš biti srećan negdje drugdje, moraš da odeš", rekao je Gvardiola o Toresu i dodao:

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"Karijera je kratka, jednog dana se završi. Ako želi da ode, nema apsolutno nikakvog razočaranja. To je njegova želja i drago mi je zbog njega."

U dresu Sitija je odigrao 29 zvaničnih utakmica i zabilježio devet golova, što nije bilo dovoljno za ozbiljniju ulogu kodjednog od najvećih trenera današnjice.

Barselona hoće da ga proda

Tores je prešao iz Sitija u Barselonu u ljeto 2022. godine u transferu vrijednom 55 miliona eura. Ipak, tu se nije završila ova saga, pošto su Katalonci ovu sumu plaćali u ratama, a u riziku su da ostanu bez još osam miliona eura. O čemu se radi?

Ugovor Ferna Toresa na Kamp Nou ističe u junu 2027. godine i još uvijek nije dogovoreno produženje. Razlog je klauzula iz sporazuma sa Sitijem. Pošto se Tores pokazao kao dugoročno rešenje, ako produži ugovor sa Kataloncima, oni će na račun Engleza morati da uplate pomenutu sumu.

Zbog toga je Barselona spremna da proda heroja Mundijala već ovog ljeta, a kao najozbiljniji kandidat se spominje Pari Sen Žermen. Za sada konkretnih ponuda i cifara nema, ali nema sumnje da će Tores biti tražena "roba" do kraja prelaznog roka.