Izjava Borhe Iglesijasa pred finale Svjetskog prvenstva izazvala je veliku pažnju u medijima.

Izvor: Printscreen/X/ElChinringuito TV

Borha Iglesijas se sa Španijom bori za titulu na Svjetskom prvenstvu. Nalazi se na klupi na meču protiv Argentine, a uoči utakmice je dao jedan intervju koji je izazvao veliku pažnju medija. Zna se njegovo političko mišljenje o Donaldu Trampu i šta misli o predsjedniku Amerike, pa su ga pitali da li će da se rukuje sa njim tokom dodjele poslije meča.

"Ne želim da završim u zatvoru. Nadam se da ćemo se pozdraviti i da ćemo mi u tom momentu da budemo veoma srećni i da će sve to da prođe vrlo brzo, pa da možemo da zaboravimo na to", rekao je Iglesijas za španske medije.

Tvrdi da ne želi da stvara nikakve probleme i da želi da sve prođe kako treba.

"Nije vrijeme da pravimo kontroverze. Ljudi odlično znaju šta ja mislim o njemu. Želim da uradim toliko stvari, ali je istina da iako ljudi misle da sam svemoguć, nemam moć da se borim sa određenim stvarima", poručio je španski reprezentativac Borha Iglesijas.