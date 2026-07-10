Klop je podijelio anegdotu o najskupljem 'netransferu' u Liverpulu - pokušaju da privuku Mbapea.
Jirgen Klop ovo ljeto provodi kao fudbalski analitičar za jednu njemačku televiziju i to znači da je otvoreniji da podijeli neke anegdote za koje do sada nismo čuli, tako da je prvi put posle devet godina potvrdio da je bio blizu dovođenja Kilijana Mbapea u Liverpul - i to prije nego što će postati fudbaler Pari Sen Žermena.
Uoči meča Francuske i Maroka, Klop je ispričao da je Liverpul potrošio veliki novac da ubijedi Mbapea i njegovu porodicu da dođu na "Enfild", ali čak ni skupocjeni avion koji su "sakrili" od svih nije bio dovoljan.
"To je bio najskuplji 'netransfer' u koji smo u Liverpulu investirali", rekao je Jirgen Klop koji je na dodatna pitanja samo davao još više detalja: "Letjeli smo iz Blekpula za Nicu. U Nici se cela porodica Mbape ukrcala u privatni avion sa pet soba ili tako nešto. Dali smo sve od sebe, letjeli smo u krug, razgovarali s porodicom i jeli dobru hranu".
- Novinar: "Čekajte, niste željeli da budete viđeni?"
- Klop: "Nismo smjeli da budemo viđeni."
- Novinar: "Niste smjeli da budete viđeni. Ukrcali su se i vi ste samo letjeli u krug?
- Klop: "Letjeli smo u krug. Bilo je fantastično. I onda je otišao u Pariz..."
Kilijan Mbape je izabrao Pari Sen Žermen u ljeto 2017. godine koji ga je pozajmio, a zatim godinu dana kasnije otkupio za čak 180 miliona eura. U ovom klubu igrao je sve do 2024. godine i zabilježio je čak 256 golova za "svece", prije nego što će postati član Real Madrida u kome već ima 86 golova.
Inače, posle meča Francuske i Maroka, na kome je bio strijelac vodećeg gola za "trikolore", što mu je osmi gol na Svjetskom prvenstvu, Kilijan Mbape se izgrlio sa Jirgenom Klopom.
Klopp with Mbappe.pic.twitter.com/LUQHXhpCZa— Anfield Sector (@AnfieldSector)July 9, 2026