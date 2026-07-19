Didije Dešan se emotivnom konferencijom za medije oprostio od mjesta selektora Francuske. Pričao je o Kilijanu Mbapeu, ovom turniru, svojim greškama i nasledniku Zinedinu Zidanu.

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Didije Dešan je otišao s klupe Francuske poslije dva poraza. Prvo je njegov tim poražen u polufinalu Svjetskog prvenstva od Španije, a onda je doživio i pravi brodolom u meču za treće mjesto protiv Engleske. Na poluvremenu je bilo 4:0, ali kada je napravio četiri izmjene, Dešan je uspio da prodrma tim i na kraju se meč završio pobjedom Engleza 6:4.

"Bio je to veoma poseban dan, iako sam sa svojim stručnim štabom bio potpuno fokusiran na pripremu utakmice. Bilo bi bolje da smo završili kao treći, ali to, nažalost, poslije katastrofalnog prvog poluvremena nije bilo moguće. Malo sam se naljutio. Pokazali smo ponos i karakter i zamalo uspjeli da preokrenemo planinu koja je djelovala nesavladivo. Slika iz drugog poluvremena mnogo više odgovara reprezentaciji Francuske i onome što je ovaj tim pokazivao tokom Svjetskog prvenstva – dobru igru, mnogo postignutih golova, predvođeni Kilijanom. Razočaranje zbog ovog poraza u utakmici za treće mjesto je veliko, ali naišli smo na ekipu koja je bila bolja od nas", rekao je na konferenciji za medije Didije Dešan.

Ovo mu je poslije 14 godina bio posljednji meč na klupi Francuske.

"Po prvi put sam pomislio: 'Ovo je posljednji put.' Dobio sam mnogo poruka, ali dvije ili tri su me rasplakale. Nemojte me pitati od koga niti zašto, jer su to ljudi koji mi mnogo znače. Ovo je kraj nečega što je predstavljalo ono najljepše u mom životu. Počeo sam 2012. godine – neki od vas su tada već bili ovdje – s idejom da reprezentacija Francuske bude iznad svega. Tako sam i završio. Rekao sam igračima isto. Mogu oni da igraju u najvećim klubovima na svijetu, ali iznad reprezentacije Francuske nema ničega. Ničega.

Ponosan sam što sam joj toliko dugo služio. Za neke možda i predugo. Ostavljam ovaj tim u svjetskom vrhu, doduše ne na samom vrhu. Želim im da se jednog dana popnu na najviši stepenik i ostvare nove uspjehe. Imam osjećaj da sam dao mnogo. Tokom ovog prvenstva neizmjerno sam uživao u razgovorima s njima. I eto... Sada je gotovo."

"Da sam mogao, mijenjao bih osmoricu"

Vezista Adrijen Rabio bio je bijesan poslije meča. Govorio je da nikada nije vidio da se igrači Francuske tako ponašaju na terenu kao tokom prvog poluvremena meča s Englezima.

"Danas neću nikome polagati račune niti razjašnjavati stvari. Igrači dobro znaju o čemu se radi. Neću nikoga javno prozivati. Ali njima uvijek kažem ono što mislim. Možda je, kao što je rekao Kilijan, bilo teško da se psihološki oporavimo poslije poraza od Španije. Ali ja sam taj koji je pogriješio. Trebalo je da donesem drugačije odluke već na početku utakmice. To slobodno možete da napišete. Možda bi onda sve izgledalo drugačije. Svakome se sudi prema njegovoj igri. Jasno je da su neki igrači mogli mnogo bolje. Svima im želim sve najbolje", objasnio je on i nastavio o porazu od Španije.

"To može biti jedan od razloga. Sa igračima koje sam imao na raspolaganju odlučio sam da rotiram sastav, jer mi se činilo logičnim. To su bili fudbaleri koji su do tada igrali malo ili nimalo. Teško je odmah dostići pravi ritam, ali nisam mogao da zamislim da ćemo imati toliko problema. S druge strane, način na koji su se vratili u utakmicu pokazuje kakvi su. Imaju ponos i karakter. Srećom. Mogao sam da promijenim osmoricu na poluvremenu, ali sam već napravio četiri izmjene. Dobro je što je ekipa uspjela da reaguje."

"Lažna slika o Mbapeu"

Kilijan Mbape završio je Mundijal sa čak 10 golova i prvi je strijelac turnira ispred Lionela Mesija, koji je postigao osam pogodaka. Mnogo se pričalo o tome kako on utiče na tim.

"Kilijan je izuzetan fudbaler. Kao čovjek, javnost ima sliku o njemu koja nije prava. Bio je fantastičan kapiten. Iako postoji veliko razočaranje što nismo stigli do finala, kada vidim šta je radio na terenu i van njega, nimalo ne žalim što sam ga izabrao za kapitena. Bio je primjer svima tokom čitavog Svjetskog prvenstva", objasnio je Didije Dešan.

A sada Zidan

Sada će nacionalni tim preuzeti nekadašnji Dešanov saigrač iz reprezentacije, legendarni Zinedin Zidan. Šta mu ostaje iza prethodnika?

"Potencijal postoji. Ovo je tim s fantastičnim igračima koji će zahvaljujući ovom iskustvu postati još bolji. Sve je tu da reprezentacija Francuske ostane u samom svjetskom vrhu. Ne želim nikome loše. Želim reprezentaciji Francuske i svom nasljedniku da sve prođe što je moguće bolje. Sigurno je samo jedno: kao što sam već rekao, od sada ću biti tihi navijač."

(MONDO, N.L.)