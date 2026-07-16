Kapiten Argentine Lionel Mesi jedva je uspio da sumira utiske posle pobjede u polufinalu Svjetskog prvenstva.

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Jedan od najboljih fudbalera u istoriji, Lionel Mesi, ponovo je bio ključni igrač u pobedi Argentine protiv Engleske na Svjetskom prvenstvu. Gubili su "gaučosi" do 85. minuta, ali onda je scenu stupio fudbalski maestro. Saigračima je ostalo samo da ga isprate...

Enco Fernandez i Lautaro Martiinez su tresli mreže u 85. i u nadoknadi, dok je Mesi sa dvije asistencije još jednom dokazao zašto je fudbalski GOAT. Posle pobjede nije krio emocije i izazvao je pravu histeriju među navijačima sa samo nekoliko rečenica...

"Iako je to bila samo jedna utakmica, doživjeli smo nešto posebno. Naši navijači su ovu pobjedu željeli više od bilo koje druge, zbog svega što znači igrati protiv Engleske u polufinalu i izboriti još jedno finale Svjetskog prvenstva", rekao je Mesi.

Argentinci su još jednom pokazali karakter, svim snagama su krenuli u napad, što im se isplatilo u finišu utakmice. Iako titula heroja pripada Martinezu, bez perfektnog cetaršuta Mesija, sada ne bismo govorili o novom podvigu čete Lionela Skalonija.

"Ovaj tim nikada ne prestaje da se bori. Izašli smo na teren da igramo fudbal i pokazali ogromnu odlučnost. Potisnuli smo ih na njihovu polovinu i dokazali da možemo da pobijedimo u regularnom vremenu".

Ostao je skroman Mesi, pošto su upravo njegovi potezi napravili razliku na terenu i po ko zna koji put se nije plašio da preuzme odgovornost. Iako se spekuliše da je ovo njegov "poslednji ples" u dresu reprezentacije, ne bi nas čudilo da svoj kapitenski staž produži još malo...