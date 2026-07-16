Golman Engleske Džordan Pikford imao sakrivenu cjedulju sa spiskom svih argentinskih izvođača penala i sa opisom načina na koji šutiraju.

Izvor: x.com

Posle dramatične pobede protiv Engleske u polufinalu Svetskog prvenstva, fudbaleri Argentne pronašli su flašicu koju je golman Britanaca Džordan Pikford držao iza gola. Na njoj je bio spisak igrača Argentine i objašnjenje na koji način izvode penale.

Flašicu je pronašao jedan od članova stručnog štaba Argentine i odnio do igrača. Logično, brzo je završila kod Mesija, koji je pitao saigrače da prevedu šta mu piše. Konkretno, o njemu je Pikfordu trener golmana Engleske, Portugalac Enrike Ilario, napisao da fintira golmana ulijevo, a da šutira u desnu stranu.

Pogledajte flašicu i objašnjenje Ilarija za engleskog golmana Pikforda:

Mesi - fintiraj ulijevo - baci se desno

Montijel - baci se ulijevo

Paredes - stoji lijevo, baci se desno

Mek Alister - baci se udesno

Fernandez - stoji u sredini

Gonzales - zastani, pa reaguj

Alvarez - baci se ulijevo

Lautaro Martinez - baci se udesno

De Pol - stani desno, pomijeraj se ka sredini, baci se ulijevo

Almada - zavisi od osjećaja tog dana

Otamendi - glumi da ćeš udesno, baci se lijevo

Lopez - baci se desno, ostavi nogu

Palasios - baci se desno, napravi odlučan prvi korak, kreni!

Lo Selso - glumi da ćeš desno, baci se lijevo

Paz - baci se lijevo

Medina - zastani, baci se ulijevo

Barko - zastani, baci se desno

Lisandro Martinez - zastani, baci se lijevo

Molina - stani desno, baci se udesno

Taljafiko - baci se lijevo

Simeone - baci se desno

Senesi - baci se desno

Rulji - baci se lijevo

Pogledajte kako su Argentinci reagovali kada su pronašli cjedulju. Gledali su je Meci, Erno Fernandez i Niko Gonzales:

Lionel Messi, Nico González & Enzo Fernández spot Pickford’s water bottle… packed with notes on exactly where every Argentine was planning to shoot their penalties.



The reaction is priceless. Absolute chaos and laughter.



This moment is football gold!pic.twitter.com/kFFzmnG2wt — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip)July 16, 2026

Na nesreću Engleza, nisu uspjeli da dobace ni do produžetaka, jer su Argentinci golovima Enca Fernandeza i Lautara Martineza u završnici polufinala napravili istorijski preokret i nanijeli Ostrvljanima bolan poraz, kao što su činili 1986. na čelu sa Dijegom Maradonom ili 1998. u Francuskoj, u sjenci duela Dijega Simeonea i Dejvida Bekama.

Dok su Argentinci slavili pobjedu mašući transparentom o Folklandskim Ostrvima, Britanci su otišli da u svoju trening-bazu da se spremaju za subotu i meč za treće mjesto protiv Francuske.