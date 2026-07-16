Golman Engleske Džordan Pikford imao sakrivenu cjedulju sa spiskom svih argentinskih izvođača penala i sa opisom načina na koji šutiraju.
Posle dramatične pobede protiv Engleske u polufinalu Svetskog prvenstva, fudbaleri Argentne pronašli su flašicu koju je golman Britanaca Džordan Pikford držao iza gola. Na njoj je bio spisak igrača Argentine i objašnjenje na koji način izvode penale.
Flašicu je pronašao jedan od članova stručnog štaba Argentine i odnio do igrača. Logično, brzo je završila kod Mesija, koji je pitao saigrače da prevedu šta mu piše. Konkretno, o njemu je Pikfordu trener golmana Engleske, Portugalac Enrike Ilario, napisao da fintira golmana ulijevo, a da šutira u desnu stranu.
Pogledajte flašicu i objašnjenje Ilarija za engleskog golmana Pikforda:
Argentinci našli tajnu cjedulju engleskog golmana: Odmah je odnijeli Mesiju, evo šta je pisalo o njemu
- Mesi - fintiraj ulijevo - baci se desno
- Montijel - baci se ulijevo
- Paredes - stoji lijevo, baci se desno
- Mek Alister - baci se udesno
- Fernandez - stoji u sredini
- Gonzales - zastani, pa reaguj
- Alvarez - baci se ulijevo
- Lautaro Martinez - baci se udesno
- De Pol - stani desno, pomijeraj se ka sredini, baci se ulijevo
- Almada - zavisi od osjećaja tog dana
- Otamendi - glumi da ćeš udesno, baci se lijevo
- Lopez - baci se desno, ostavi nogu
- Palasios - baci se desno, napravi odlučan prvi korak, kreni!
- Lo Selso - glumi da ćeš desno, baci se lijevo
- Paz - baci se lijevo
- Medina - zastani, baci se ulijevo
- Barko - zastani, baci se desno
- Lisandro Martinez - zastani, baci se lijevo
- Molina - stani desno, baci se udesno
- Taljafiko - baci se lijevo
- Simeone - baci se desno
- Senesi - baci se desno
- Rulji - baci se lijevo
Pogledajte kako su Argentinci reagovali kada su pronašli cjedulju. Gledali su je Meci, Erno Fernandez i Niko Gonzales:
Lionel Messi, Nico González & Enzo Fernández spot Pickford’s water bottle… packed with notes on exactly where every Argentine was planning to shoot their penalties.— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip)July 16, 2026
The reaction is priceless. Absolute chaos and laughter.
This moment is football gold!pic.twitter.com/kFFzmnG2wt
Na nesreću Engleza, nisu uspjeli da dobace ni do produžetaka, jer su Argentinci golovima Enca Fernandeza i Lautara Martineza u završnici polufinala napravili istorijski preokret i nanijeli Ostrvljanima bolan poraz, kao što su činili 1986. na čelu sa Dijegom Maradonom ili 1998. u Francuskoj, u sjenci duela Dijega Simeonea i Dejvida Bekama.
Dok su Argentinci slavili pobjedu mašući transparentom o Folklandskim Ostrvima, Britanci su otišli da u svoju trening-bazu da se spremaju za subotu i meč za treće mjesto protiv Francuske.