Bivši profesionalni fudbaler Alan Širer je za BBC analizirao pobjedu Argentine nad Engleskom

Izvor: YouTube/BBC Sport/Printscreen

Reprezentacija Engleske stala je na korak od senzacije. Ovaj tim imao je prednost do 85. minuta, a onda je Argentina preokrenula i plasirala se u finale Svjetskog prvenstva. Zbog toga je fudbalski analitičar Alan Širer, posle poraza tima Tomasa Tuhela, otkrio kako gleda na situaciju, posebno na, kako smatra, pomalo kukavički potez selektora Engleske da se povuče u trenucima kada je njegov tim vodio.

"Savršen centaršut Mesija, a Martinez je upravo zbog toga ušao u igru. Engleska je bila priterana uz zid, nije mogla da se izvuče i na kraju je bila kažnjena zbog toga. Argentina je svjetski šampion s razlogom, nevjerovatno je kako su reagovali u završnici utakmice", rekao je Širer za BBC radio i dodao:

Jednostavno Engleska nije bila dovoljno dobra da bi parirala rivalu. "Budimo realni, bolji tim je pobijedio. Nisu paničili, postigli su dva gola i vjerovali su u sebe. Izmjene su im mnogo donijele, morate da poštujete način na koji su se vratili. Zaslužili su da uđu u finale, koliko god to bilo teško reći", zaključio je.

Engleska će imati priliku da se bori za treće mesto, a rival u tom meču biće joj reprezentacija Francuske. Taj susret na programu je u subotu od 23 časa. Finale je zakazano za nedelju u 21 čas, kada će snage odmjeriti Španija i Argentina.

Ako je vjerovati tradiciji, Španija je apsolutni favorit. Aktuelni osvajač prestižnog priznanja Zlatna lopta nikada nije osvojio Svjetsko prvenstvo, a ove godine to je bio Usman Dembele sa Francuskom. Nijedna reprezentacija koju vodi strani selektor nikada nije osvojila Mundijal, a to je slučaj sa Engleskom i Tomasom Tuhelom. Poslednja stavka takođe ide u korist Španije - reprezentacija koja je turnir započela kao prva na FIFA rang-listi nikada nije postala svjetski prvak, a to je ovog puta Argentina.