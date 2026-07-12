Engleska je prošla dalje, ali je gol Džuda Belingema izazvao brojne polemike. Da li je čip u lopti zakazao u ključnom trenutku?

Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot

Na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi ostale su još samo četiri reprezentacije koje će se boriti za titulu prvaka svijeta, međutim prije nego što dođe do tih utakmica polufinala narednog utorka i srijede - ima još štošta da se kaže o suđenju. A bilo je i te kako kontroverzi prethodne večeri...

Dok u Švajcarskoj kukaju na bizaran crveni karton koji je dobio Bril Embolo protiv Argentine, još više pažnje privukao je gol koji je Engleska postigla protiv Norveške, a zbog kog je morala da se oglasi na kraju i FIFA.

Šta se dogodilo?

Norveška je vodila 1:0 golom Šjelderupa u 36. minutu, ubrzo je imala šansu i da duplira vođstvo, ali na poluvrijeme nije otišla s prednošću. Za to je "kriv" Džud Belingem koji je u drugom minutu nadoknade pogodio poslije akcije Entonija Gordona, a čim je lopta završila iza leđa golmana Nilanda - skočila je cijela klupa Norveške.

Prema tvrdnji Nilanda i ostalih Norvežana, lopta je prilikom njegovog ispucavanja lopte pogodila sajlu koja drži glavnu kameru (spidercam) na stadionu, čime je promijenila putanju, stigla je do Engleza i oni su tako dali gol.

Kada se to desi, prema pravilima sudija mora da prekine utakmicu i da dozvoli da se lopta ponovo izvede. Međutim, nije reagovao pošto nije vidio da je bilo kontakta lopte i sajle, dok takođe ni čip u lopti nije dao "impuls" da se to dogodilo, a navodno smo vidjeli koliko je osjetljiv kada je "osjetio pramen kose" na meču Hrvatska - Portugal.

FIFA se oglasila i objavila snimak na kome se vidi da nije bilo potrebnog impulsa, što je gotovo nemoguće kada se u obzir uzme čudna putanja lopte.

Pogledajte i sami:

Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball.pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia)July 11, 2026



Sada se na društvenim mrežama pojavio i snimak koji govori da je teško očekivati da je čip uspješno odradio posao u ovoj situaciji, pošto se vidi da je lopta letjela znatno kraće nego što se to u prvi mah učinilo. Zapravo, teško je utvrditi šta je moglo da je "obori" kao u ovoj situaciji.

Dobro pogledajte novi ugao kamere:

New Side Angle of England First Goal || Clearly touches the cable…pic.twitter.com/oqVnEYpJQz — HallalPlaysOnly (@excellsheet)July 12, 2026



Bilo kako bilo, utakmica je završena i Norvežani mogu da budu samo ogorčeni što nisu imali sreće u ovoj situaciji, kao ni što se u nekiim drugim situacijama na meču nisu bolje snašli. Zato je Engleska prošla dalje poslije 120 minuta borbe.

Šta vi mislite, da li je Norveška oštećena?