Meč Francuske i Paragvaja u osmini finala Mundijala izazvao je veliku pažnju. Posebno se govori o rekaciji golmana Orlando Hil koji je loptom gađao Kilijana Mbapea

Izvor: Screenshot/Twitter/@fabipa90

Francuska je uz mnogo muke izborila mjesto u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva. "Trikolori" su u Filadelfiji savladali Paragvaj sa 1:0, a jedini pogodak na utakmici postigao je Kilijan Mbape iz jedanaesterca u 70. minutu. Međutim, pažnju je privukla reakcija golmana Orlanda Hila koji je loptom gađao zvijezdu Real Madrida

"Htio sam da mu pružim ruku poslije utakmice, ali me je ignorisao. U tom trenutku sam izgubio živce", priznao je Hil, koji se ubrzo potom javno izvinio Mbapeu zbog svog poteza.

S druge strane, Mbape je istakao da njegova reprezentacija nije očekivala lak posao i da je bila spremna na potpuno drugačiju utakmicu od one na koju su mnogi računali. "Znali smo da nas čeka težak duel. Pokazali smo da umijemo da se borimo kada je potrebno i da možemo da igramo čvrst, ružan fudbal ako situacija to zahtijeva. Možda su očekivali da izađemo na teren u smokinzima, ali bili smo spremni za ovakav meč", poručio je francuski kapiten.

Pogledajte reakciju golamana Paragvaja:

Mbappé lo ignoró y Gill le tiró le pegó con la pelota. Banco todohttps://t.co/vS0ktb39zipic.twitter.com/e10RQswW3l — Fabipa (@fabipa90)July 5, 2026

Paragvaj je još jednom pokazao da umije da namuči favorite. Poslije odličnog otpora protiv Njemačke u prethodnoj fazi, kada je odluka pala tek poslije penala, Južnoamerikanci su i protiv Francuza odigrali disciplinovano i organizovano, natjeravši jednog od glavnih kandidata za titulu da se ozbiljno pomuči za prolaz. Meč je oilježilo i dosta nezadovoljstva francuskog tabora suđenjem. Ipak, kao što je već bilo riječi, najveća tenzija bila je viđena pri kraju meča.

Vidi opis Neviđen potez na Mundijalu: Golman Paragvaja gađao Mbapea loptom pa otkrio šta ga je izbacilo iz takta Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: ABDULHAMID HOSBAS / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: ANP, ANP / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Francusku sada očekuje novi veliki izazov. U četvrtfinalu će igrati protiv Maroka, a duel je zakazan za četvrtak od 22 časa. Paragvajci će, s druge strane, žaliti za propuštenom prilikom, dok će Orlando Hil, uprkos odličnim partijama tokom turnira, ostati upamćen i po incidentu sa Mbapeom na kraju susreta.