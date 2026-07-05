Glavna tema poslije plasmana Francuske u četvrtfinale Mundijala je opasna igra Paragvaja koja nije sankcionisana na pravi način.

Izvor: CronXai/Youtube/Printscreen

Velika bura podigla se nakon utakmice osmine finala između Francuske i Paragvaja koju je na kraju vicešampion svijeta dobio minimalnim rezultatom 1:0. Strijelac jedinog gola je bio Kilijan Mbape sa penala u 70. minutu, a nakon utakmice najviše se priča o opasnoj igri poraženog tima.

Paragvajci su imali čak 13 prekršaja, ali uprkos tome što su neki od startova bili izuzetno grubi, do kraja meča nisu dobili nijedan žuti karton. Sa druge strane, Francuzi su dobili tri opomene.

Sve je u studiju "FOX Sports" prokomentarisao legendarni švedski napadač Zlatan Ibrahimović. "Izazov je bio drugačiji za Francusku… Morali su da se bore da ne budu isprovocirani, ali su ostali mirni i staloženi. Nisu izgubili ravnotežu i nisu ‘pali’ na trikove Paragvajaca", rekao je legendani napadač i dodao u svom stilu:

"Da… Ja bih dobio četiri crvena kartona u ovoj utakmici", ovim je sve rekao nekadašnji as.

Zlatan speaks on the composed performance France displayed against Paraguay@Ibra_officialpic.twitter.com/LEidzSGePh — FOX Sports (@FOXSports)July 4, 2026

"Francuska je imala odličan odgovor. Nasmijali su se, dali gol i pobijedili. Nema boljeg načina da se odgovori", poentirao je.

"Neću da pričam o Paragvaju"

Legendarni Francuz Tjeri Andri je pohvalio vicešampione svijeta jer su sačuvali pribranost i pokazali kako igraju najbolji timovi na svijetu.

"Fudbal je pobijedio", izjavio je Anri, osvajač Svjetskog prvenstva 1998. godine i nastavio:

"Ne želim da govorim o Paragvaju. Želim da govorim o onome što je Francuska uradila. O tome kako su sačuvali prisebnost. Kako se Kilijan Mbape smiao na kraju. Kako mnogi igrači nisu reagovali na provokacije, iako su na kraju... mislim da smo dobili tri žuta kartona. Ali, na kraju krajeva, to je Svjetsko prvenstvo, tako to ide. Neće uvijek biti lako. Ipak, svaka im čast, ostali su mirni, bilo je veoma teško, ali, kao što sam rekao - fudbal je pobijedio."

Svi su vidjeli kako je Kilijan Mbape sa osmijehom napustio teren poslije postignutog 19. gola na svjetskim prvenstvima, a to je i najveći utisak Anrija i Ibrahimoavića.