Francuska je savladala Paragvaj rezultatom 1:0, a junak meča bio je Kilijan Mbape, koji je postigao gol iz penala.

Izvor: Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia

Fudbaleri Francuske plasirali su se u četvrtfinale Mundijala pošto su u Filadelfiji savladali Paragvaj rezultatom 1:0, a junak pobijede bio je Kilijan Mbape, koji je u 69. minutu sigurno realizovao jedanaesterac i riješio veoma tvrd duel.

Paragvajci su još jednom pokazali da ne odustaju od svog prepoznatljivog, čvrstog i na momente grubog stila igre, baš kao u prethodnoj rundi kada su posle penala eliminisali Njemačku.

Tokom većeg dijela susreta uspijevali su da poremete ritam favorizovanih Francuza agresivnom igrom i čestim prekidima, ali su na kraju ipak kažnjeni.

Odluka je pala sredinom drugog poluvremena, kada je sudija posle VAR provjere pokazao na bijelu tačku zbog prekršaja nad Dezireom Dueom. Odgovornost je preuzeo Kilijan Mbape, koji je hladnokrvno poslao loptu u mrežu i postigao jedini pogodak na utakmici.

Francuska je do kraja rutinski sačuvala minimalnu prednost i izborila mjesto među osam najboljih selekcija svijeta, dok je Paragvaj, uprkos još jednoj borbenoj partiji, ovoga puta ostao bez nagrade za svoju disciplinovanu i požrtvovanu igru.

Rival Francuskoj, 9. jula u Bostonu, biće selekcija Maroka.