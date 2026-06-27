Iranci ostavili za sobom emotivnu poruku poslije remija protiv Egipta u Sijetlu, a možda i eliminacije sa Svjetskog prvenstva

Izvor: x.com/TelegraphDucker/Henry Rodenburg/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Nakon utakmice protiv Egipta i bolnog remija (1:1), Iranci su ostavili za sobom pisanu poruku u svlačionici u Sijetlu. Dok su patili zbog poništenog gola za pobjedu u 90+3', a potom i zbog pogođene prečke, Iranci su na tabli napisali nekoliko rečenica o sebi.

"Dolazimo iz Irana. Iz zemlja kojoj je hiljadama godina čast bila važnija od pobjede. Za nas, fudbal nije samo takmičenje za rezultat, to je test karaktera"

"Bodovi možda mogu da se osvoje na mnogo načina, ali poštovanje ne može. Možda tim koji prođe grupu, ali samo kroz fer-plejom i časno, može da stoji uspravno pred istoriju. Fer-plej nije samo napisani red u fudbalskim pravilima. On je u suštini ove igre"

"Hvala ti Sijetle na gostoprimstvu i hvala svim Irancima koji su dali svoja srca, glasove i svoje čitavo biće za Iran. Iran će uvijek stajati uspravno!", piše na tabli.

Na poruci su bili napisani i znakovi #168 i #Minab, kojim se aludira na broj poginulih, a najviše djece, u napadu američkih snaga na Minab u toku rata dvije zemlje ranije ove godine.

Iran have left another handwritten note in their dressing room after the Egypt game in Seattlepic.twitter.com/pDag35oYXt — James Ducker (@TelegraphDucker)June 27, 2026

Kapiten: "Protiv svega se ovdje borimo"

Kapiten Irana Mehdi Taremi žestoko je kritikovao Međunarodnu fudbalsku asocijaciju (FIFA) poslije bolnog remija svog tima protiv Egipta. Nakon poništenog gola za plasman u nokaut fazu, Iranac nije govorio o sudijskoj odluci, već o nefer tretmanu koji je njegov tim trpio sve do posljednjeg meča grupne faze protiv Egipta.

Iranci su morali da doputuju na utakmice dan pred meč i da se odmah potom vrate u Meksiko, jer im Sjedinjene Države sve do posljednje utakmice protiv Egipta u Sijetlu nisu dopuštale da provedu više vremena unutar granica SAD. O tome je govorio Taremi.

Britanski novinari pitali su napadača Olimpijakosa poslije meča da li osjeća da će svima biti lakše kada Iran ispadne?

"Ovdje moramo da se borimo protiv svega. Ne znam da li ljudi to žele ili ne (da Iran ispadne, op.a.), ali tako izgleda iz naše perspektive. Mislimo da tako razmišljaju", kazao je Taremi.

"Đani Infantino ništa nije uradio, a obećao je"

Posebno je kritikovao predsjednika FIFA Đanija Infantina.

"Infantino je došao pred prvi meč i rekao 'Riješićemo sve probleme ovdje', ali zapravo FIFA ništa nije riješila. Naši ljudi za organizaciju nisu ovdje. Naši predstavnici medija nisu ovdje. Gdje su naši mediji? To možemo i sada da provjerimo... Eto, nema nikoga od naših novinara ovdje. Nema ni našeg ekonoma, nema ni potpredsjednika, ni predsjednika Saveza", kazao je Taremi.

I selektor Irana Amir Galenoei imao je oštar odgovor.

"To šta su to uradili ovi mladi ljudi, igrači, ostaće upisano u istoriji, jer nas je domaćin Svjetskog prvenstva tretirao veoma nefer. Da su nam dopustili da dođemo dvije sedmice ranije, bili bismo spremniji. Iznijeli smo razumne, racionalne zahtjeve. Bili bismo u stanju da se oporavimo i da budemo u boljem stanju fizički i mentalno. Ipak, te pravde smo lišeni", kazao je on.