Pogledajte burnu reakciju Edina Džeka poslije izmjene na meču BiH - Katar.

Izvor: TV Arena sport

Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko pobjesnio je nakon izmene u 64. minutu, kada ga je Sergej Barbarez pozvao da sjedne na klupu.

Džeko je "rovit" došao na Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi, znamo da mu je već 41. godina, a meč u Sijetlu počeo je od 1. minuta i od početka se kod njega vidjela velika želja da igra. Ipak, nije uspio da se upiše u strijelce i kako je meč tekao, tako je i njegova uloga na terenu postajala manja, djelovao je umorno. Zato ga je i Barbarez vjerovatno izveo iz igre protiv Katara.

Pogledajte 00:12 Edin Džeko besan zbog izmene na BiH - Katar Izvor: Arena 2 Premium Izvor: Arena 2 Premium

Da li zbog toga - ili nečega što nije viđeno u TV prenosu - Džeko je po sjedanju na klupu krenuo da skida kopačke, a onda je zgrabio flašicu s vodom koja mu je bila najbliža i bacio je o zemlju.

Došao je potom Barbarez do njega da popriča sa njim, vidio je da je njegov kapiten uznemiren, ali pitanje je da li će to pomoći jer se i sa usana mogla pročitati salva psovki. U tom trenutku Bosna i Hercegovina vodila je 2:1 i ima solidne šanse za prolaz dalje, što ostavlja mogućnost Džeki da odigra još neku utakmicu za "zmajeve".

Inače, Džeko je apsolutni rekorder BiH i odigrao je 150 meč za "zmajeve" i zabilježio je 73 gola, dok je na meču protiv Katara natjerao rivala na autogol.