Strijelac jedinog gola bio je Ante Budimir početkom drugog poluvremena.

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Fudbalska reprezentacija Hrvatske stigla je do veoma važne pobjede i sa 1:0 uspjela je da sruši selekciju Paname na Mundijalu.

Strijelac jedinog gola bio je Ante Budimir početkom drugog poluvremena.

Iako su „vatreni“ bili favoriti, Panama je pružila mnogo jači otpor nego što se očekivalo.

Hrvatska je teško pronalazila put do gola rivala, a najbolju priliku prije odmora imao je Martin Baturina, koji je tek u nadoknadi vremena uputio prvi šut u okvir gola Paname.

Selektor Zlatko Dalić reagovao je na poluvremenu izmjenama, a one su brzo dale rezultat.

U 54. minutu Josip Stanišić je ubacio loptu sa desne strane, Mario Pašalić je propustio, a Budimir se najbolje snašao pred golom i pogodio za 1:0.

Do kraja susreta Panama je pokušavala da stigne do izjednačenja i izbjegne eliminaciju, ali je Livaković sa nekoliko sigurnih intervencija sačuvao mrežu. Najbliži pogotku bili su Muriljo i Harvi, ali promjene rezultata nije bilo.

Hrvatska je tako stigla do prve pobjede na turniru i osigurala plasman u narednu fazu, dok se Panama nakon drugog poraza oprostila od Mundijala. Ishod posljednjeg kola odlučiće sa koje će pozicije izabranici Zlatka Dalića proći dalje.