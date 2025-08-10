Al Hilal želi da se riješi Aleksandra Mitrovića kome sleduje 25 miliona eura za narednu sezonu, a oni ne žele ni da ga registruju.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Al Hilal je zvanično doveo Darvina Nunjeza iz Liverpula za čak 65 miliona eura, čime je ispunjena najveća želja novog trenera Simonea Inzagija. Istovremeno, ovim potezom, Al Hilal je poručio Aleksandru Mitroviću da traži novi klub, pošto na njega ne računaju, čak je pitanje da li će ga registrovati za narednu sezonu.

is Bluepic.twitter.com/FqJtwuv3nC — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN)August 9, 2025



Prema pravilima fudbalske lige Saudijske Arabije, klubovi mogu da registruju "samo" osmoricu stranaca koji su stariji od 21 godine, što pravi problem Al Hilalu koji u svojim redovima ima dvocifren broj takvih fudbalera.

To su golman Bono, Kalidu Kulibali, Renan Lodi, Teo Ernandez, Žoao Kanselo, Ruben Neveš, Sergej Milinković-Savić, Malkom, Darvin Nunjez, Markos Leonardo i Aleksandar Mitrović, što znači da će bar dvojicu sa spiska Simone Inzagi morati što pre da precrta, a to neće biti lako.

Pretpostavlja se da bi višak mogli da budu Renan Lodi ili Žoao Kanselo, dok je sve izvjesnije i da Aleksandar Mitrović posle dve fantastične sezone mora da ide, iako je dao sve što je imao ovom klubu.

Koliku platu ima Aleksandar Mitrović?

Problem oko odlaska Aleksandra Mitrovića je njegova plata. Kada je došao u Al Hilal prije dvije godine iz Fulama, Mitrović je dobio gigantsku platu i dogovoreno je da će zarađivati čak 25 miliona eura po sezoni. Toliko mu Al Hilal dođe i za narednu godinu, ima ugovor na još jednu sezonu, pa zato neće biti tako lako pronaći novu sredinu jer pitanje je gde će dobiti i pet puta manje u Evropi.

Za njegove usluge navodno su zainteresovani klubovi iz Premijer lige, između ostalih Sanderlend i Lids junajted, dok se čak pisalo o interesovanju Zenita.