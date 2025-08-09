Strašna scena dogodila se na derbiju u Boliviji.

Izvor: X/thecasualultra/printscreen

Užas na fudbalskoj utakmici u Južnoj Americi... Prošle nedelje odigrana je utakmica šampionata Bolivije između Strongesta i Bluminga, domaćin je u La Pazu slavio 3:2, ali je meč na društvenim mrežama ostao upamćen po jezivoj sceni. u nadoknadi meča, sa tribine je na teren doletjela raketa i pogodila fudbalera domaćeg tima Huana Godoja.

Paragvajski fudbaler dobio je udarac diretno u međunožje i zbog toga je morao da bude prebačen u bolnicu. Godoj je doživio ozbiljne povrede, utvrđene su mu opekotine na butini prvog stepena, kao i hematom testisa. On se nakon incidenta oporavlja u bolnici, a klub razmatra sankcije za učesnike ovog incidenta.

Policija je u međuvremenu uhapsila tri osobe zbog pomenutog incidenta, dok je uprava Strongesta najavila i sankcije za ultrase ovog kluba. Pogledajte incident kakav se ne viđa često na fudbalskim mečevima:

During a match between The Strongest and Blooming, fans fired fireworks onto the field. A player from The Strongest was hit in the groin and collapsed to the ground, groaning in painpic.twitter.com/xEd5WRhNRw — (@thecasualultra)August 8, 2025

Strongest je u ovom momentu drugi tim na tabeli sa 37 bodova, koliko ima i Olvejs Redi na prvoj poziciji. Bluming je četvrti sa 28, iza Bolivara, koji ima 30. Jasno je da je ovo bio jedan od najvažnijih mečeva u prvenstvu jer su oba tima u vrhu, ali je očigledno i da su navijači pretjerali.