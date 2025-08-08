Bivši vezista Crvene zvezde Miloš Vulić vratio se posle sedam godina u matični klub, Napredak iz Kruševca. Dočekan je kao velika zvezda rodnog grada.

Izvor: MN Press

Isusni srpski vezista Miloš Vulić potpisao je za Napredak iz svog rodnog Kruševca. Bivši član generacije crveno-bijelih koja je igrala u Ligi šampiona vratio se u svoj matični tim, u kojem je ponikao i iz kojeg je krajem 2018. godine prešao u Zvezdu.

"Bomba pod Bagdalom. Desetka je konačno tu - Miloš Vulić se vratio kući! Naš Vulke, dijete kluba, se vraća tamo gdje je sve počelo - pod Bagdalom. Kruševac ga je čekao. Navijači su ga prizivali. Sada je ponovo naš. Dobro došao nazad, MAJSTORE!", objavio je Napredak.

Miloš Vulić u Zvezdi je dao najznačajniji gol u trijumfu protiv Olimpijakosa u Ligi šampiona u septembru 2019. godine, kada je njegovim pogotkom počeo veliki preokret na "Marakani" do konačnih 3:1. Kreator igre sa crveno-bijelom "sedmicom" na leđima potom je otišao u Italiju i od 2020. do 2023. godine nosio dresove Krotonea i Peruđe, a potom se vratio u srpski fudbal i zaigrao za TSC.Gallery

Za tim iz Bačke Topole Vulić je igrao od 2023, u njegovom dresu nastupio 58 puta, dao šest golova i pet namjestio, a ovog ljeta je prelomio da je vrijeme za povratak kući, u Napredak.

Kruševljani su u uvodna tri kola izgubili od Čukaričkog (0:1) i odigrali nerešeno protiv Novog Pazara i Železničara iz Pančeva.