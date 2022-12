I Đorđa Meloni došla je da uputi poslednji pozdrav Siniši Mihajloviću

Izvor: Anadolia/Riccardo De Luca

Italijanska premijerka Đorđa Meloni u nedelju je u Rimu došla da se pokloni tijelu Siniše Mihajlovića, izloženom u kovčegu u kojem će fudbalska legenda biti sahranjena u ponedeljak u 11 časova. Nakon što je Sinišin brat Dražen Mihajlović donio srpsku zastavu i stavio je preko kovčega, nakon što je predsjednik Lacija Klaudio Lotito donio nekoliko Mihinih dresova sa brojem "11", premijerka je provela nekoliko trenutaka u razgovoru sa Mihajlovićevom suprugom Arijanom. Posle toga se kratko obratila:

"Mihajlović je ostavio poruku svijetu, koja nije samo o fudbalu. Ličnost kao Siniša Mihajlović nosi hrabrost. Hrabrost dolazi sa znanjem koje je Mihajlović mogao da prenese i zato je bio poštovan od svih koji su navijali za njegove timove, a poštovali su ga i oni koji su navijali protiv njegovih ekipa. Život je bitka i morate da znate kako da se borite. On je to radio sa čašću i poštujući pravila. To je radio tokom života u fudbalu, to je radio kao muškarac i to je radio boreći se protiv bolesti, sve do kraja".

"To je nešto što je vrijedno divljenja, jer je to velika zaostavština koja ostaje iz uloge koju je Mihajlović imao u društvu. Možete da budete trener, fudbaler, ali i još mnogo toga. Ključno je to da kada imate uticaj na druge onda sve to prenesete i na njih. A on je znao kako to da uradi. I to je razlog zbog kojeg bi trebalo da mu budemo zahvalni", rekla je premijerka zemlje u kojoj je Mihajlović živio 30 godina.

Siniša će biti sahranjen u Rimu u ponedeljak.