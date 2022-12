Bilo je to na Maksimiru, u kvalifikacijama za šampionat Evrope.

Izvor: MN Press

Veliki fudbaler, ali još veći čovjek. Tako se u jednoj rečenici može sabrati sve ono o čemu se od juče piše i govori o Siniši Mihajloviću koji je umro u petak u svojoj 54. godini. U tom svijetlu jedno podsjećanje kako je jednom prilikom, na Maksimirskom stadionu u kvalifikacijama za šampionat Evrope, prije početka utakmice Siniša imao "duel" sa protivničkim navijačima.

“Video sam na severnoj tribini veliki transparent - "Vukovar '91". Otrčao sam do ispod transparenta i prekrstio se da im dam na znanje gde sam rođen, mada oni svi to odlično znaju. Za mene to nije bila nikakva provokacija kako je sve to prenijela zagrebačka štampa. Vukovar je moj koliko i njihov. Tokom utakmice skandirali su protiv mog imena, ali mislim da je to bio običan blef. I kada mi skandiraju pogrdno, imam motiv više za igru. Na kraju, učinio sam taj potez ne da nekog izazovem već zato što sam osjećao potrebu da se prekrstim pred imenom na tom transparentu", rekao je Mihajlović za Vreme.

Izvor: Profimedia/ELECTRONIC IMAGE)

U istom intervjuu se podsjetio i kako je kada je trajalo bombardovanje SR Jugoslavije tražio prijem u vrhu italijanske vlade odlučan da sazna šta Italija može da učini da se agresija zaustavi.

“Imao sam veliku potrebu da važnim ljudima u Italiji, odakle su polijetali avioni da bombarduju Jugoslaviju, kažem da je to što čine neopravdano prema mom narodu. Lično sam zatražio prijem kod sekretara italijanske vlade Minotija i premijera D'Amate. Moja jedina molba njima upućena bila je: šta vlada Italije može da učini da se to bombardovanje smiri? Ono što je sigurno, bio sam primljen odmah. Nisam bio iznenađen, jer znao sam kolika je moja popularnost u Italiji. Razgovarali smo sat vremena i dobio sam jedan iskren odgovor. Premijer D'Amata rekao mi je da su oni protiv bombardovanja, ali i da su nemoćni, jer Italija je članica NATO-a. Zatim je i otvoreno priznao da su pod apsolutnom komandom Amerike i da se tu završava svaka dalja priča. Ono što mogu da tvrdim, jeste da je većina naroda u Italiji bila protiv bombardovanja naše zemlje", rekao je tada Mihajlović.

Vidi opis HRVATI HTJELI DA PROVOCIRAJU SINIŠU! Razvili transparent "Vukovar '91"! A onda je on uradio NEŠTO ŠTO NIKO NIJE OČEKIVAO Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia/Massimo Percossi Br. slika: 23 1 / 23 Izvor: Profimedia/Massimo Percossi Br. slika: 23 2 / 23 Izvor: Profimedia/Massimo Percossi Br. slika: 23 3 / 23 AD Izvor: Profimedia/Massimo Percossi Br. slika: 23 4 / 23 Izvor: Profimedia/Massimo Percossi Br. slika: 23 5 / 23 Izvor: Profimedia/Massimo Percossi Br. slika: 23 6 / 23 AD Izvor: Profimedia/Massimo Percossi Br. slika: 23 7 / 23 Izvor: Profimedia/Massimo Percossi Br. slika: 23 8 / 23 Izvor: Profimedia/Massimo Percossi Br. slika: 23 9 / 23 AD Izvor: Profimedia/LaPresse/Mauro Scrobogna Br. slika: 23 10 / 23 Izvor: Profimedia/LaPresse/Mauro Scrobogna Br. slika: 23 11 / 23 Izvor: Profimedia/LaPresse/Mauro Scrobogna Br. slika: 23 12 / 23 AD Izvor: Profimedia/LaPresse/Mauro Scrobogna Br. slika: 23 13 / 23 Izvor: Profimedia/LaPresse/Mauro Scrobogna Br. slika: 23 14 / 23 Izvor: Profimedia/LaPresse/Mauro Scrobogna Br. slika: 23 15 / 23 AD Izvor: Profimedia/LaPresse/Mauro Scrobogna Br. slika: 23 16 / 23 Izvor: Profimedia/LaPresse/Mauro Scrobogna Br. slika: 23 17 / 23 Izvor: Profimedia/LaPresse/Mauro Scrobogna Br. slika: 23 18 / 23 AD Izvor: Profimedia/LaPresse/Mauro Scrobogna Br. slika: 23 19 / 23 Izvor: Profimedia/LaPresse/Mauro Scrobogna Br. slika: 23 20 / 23 Izvor: Profimedia/LaPresse/Mauro Scrobogna Br. slika: 23 21 / 23 AD Izvor: Profimedia/LaPresse/Mauro Scrobogna Br. slika: 23 22 / 23 Izvor: Profimedia/LaPresse/Mauro Scrobogna Br. slika: 23 23 / 23

Otišao u legendu

Čuveni srpski fudbaler i trener Siniša Mihajlović preminuo je u 54. godini, prenosi italijanski list "Gazeta djelo Sport". Mihajlović se od 2019. godine borio sa leukemijom, pobjedio je u dva navrata, ali se opaka bolest vraćala. Nažalost, poslednjih nekoliko nedelja njegovo stanje se pogoršalo i zbog toga je ponovo bio u bolnici. Nadali smo se svi da će i ovoga puta Mihajlović uspjeti da pobjedi zlokobnu bolest, ali su stigle užasne vijesti iz Italije.

A, šta reći o velikom Mihajloviću, jednom od najboljih fudbalera koje je Srbija imala? Rođen je 20. februara 1969. godine u Vukovaru i ponikao je u tamošnjem Borovu, gradu koji je obožavao i koji mu budi neke od najlepših i najtežih sećanja. Potom je 1988. godine prešao u Vojvodinu sa kojom je postao šampion Jugoslavije, da bi u zimu 1991. postao "poslednji dio slagalice" Crvene zvjezde. Sa ovim klubom je u maju iste godine osvojio Kup evropskih šampiona i postao besmrtan u istorijskim knjigama sa "Marakane", posebno zbog lopte koju je poslao ka golu Bajerna, a ona volšebno završila iza leđa njihovog golmana.