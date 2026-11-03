Nova kineska baterijska ćelija obećava veću bezbjednost, više od 1.200 ciklusa punjenja i domet električnih automobila preko 1.000 kilometara.

Izvor: XU CONGJUN / Newscom / Profimedia

Kineska kompanija Sunwoda ostvarila je značajan napredak u razvoju baterija sa čvrstim elektrolitom, poznatih kao "solid-state" baterije. Njena nova baterijska ćelija uspješno je prošla test na ekstremnim temperaturama, bez zapaljenja ili eksplozije.

Model nazvan Xin Bixiao, kapaciteta 20 Ah, prošao je rigorozno ispitivanje u termičkoj komori gdje je temperatura podignuta na čak 200 stepeni Celzijusa. Za stabilnost je zaslužna polimerno-kompozitna struktura u kombinaciji sa naprednom silicijumskom anodom, što u praksi rješava najveći strah vozača električnih automobila - spontano samozapaljenje.

Domet od 1.000 kilometara i decenija bez gubitka snage

Ova baterijska ćelija donosi gustinu energije veću od 400 Wh/kg, što bi u serijskim električnim vozilima trebalo da obezbijedi domet veći od 1.000 kilometara sa jednim punjenjem.

Testovi ukazuju i na izuzetnu izdržljivost.

Ćelija pruža više od 1.200 ciklusa punjenja uz zadržavanje preko 80 odsto početnog kapaciteta. Prema procjenama kompanije, to vozačima garantuje više od decenije korišćenja bez degradacije, pod uslovom da prelaze oko 20.000 kilometara godišnje. Ipak, ovi rezultati dobijeni su u laboratoriji na pojedinačnoj ćeliji, dok ispitivanje kompletnog paketa u samom vozilu još uvijek traje.

Ambicije u avijaciji i trka sa konkurentima

Pored automobila, Sunwoda planira da tehnologiju prebaci i u vazduh.

U saradnji sa inženjerskim centrom iz Guangdonga kompanija razvija ćelije gustine od najmanje 450 Wh/kg, koje su namijenjene električnim letjelicama sa vertikalnim poletanjem (eVTOL).

Istovremeno, fabrika već za sledeću godinu priprema probnu liniju za proizvodnju druge generacije baterija, sa kapacitetom dovoljnim za oko 2.700 automobila godišnje.

Zvanični rokovi za masovnu serijsku proizvodnju još uvijek nisu potvrđeni, ali Sunwoda nije usamljena u ovoj trci - konkurentski gigant CATL već je potvrdio da svoju probnu proizvodnju baterija sa čvrstim elektrolitom pokreće 2027. godine.