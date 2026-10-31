Kritičan propust u Androidu omogućava napadačima da posebnom SMS porukom blokiraju pozive i izazovu neprestano restartovanje telefona.

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Jedna SMS poruka može da onesposobi Android telefon do te mere da više ne možete ni da pozovete hitnu pomoć. Još gore, napadač može da izazove neprestano restartovanje uređaja, a čak ni vraćanje na fabrička podešavanja ne garantuje da će problem biti riješen.

Riječ je o ozbiljnom bezbjednosnom propustu poznatom kao "SMS smrti", koji je otkrio istraživač Mark Blaščik. On je uspješno demonstrirao napad na Google Pixel i Samsung Galaxy telefonima, a ranjivost pogađa Android 12 i novije verzije operativnog sistema.

Kako izgleda napad "SMS-om smrti"

Napad funkcioniše tako što neko na vaš broj pošalje posebno napravljenu SMS poruku. Ona se ne pojavljuje među običnim porukama, pa nećete ni znati da ste je primili. Međutim, telefon pokušava da je obradi i tada dolazi do greške koja može da prekine sve telefonske pozive, uključujući i pozive hitnim službama.

Tu se problem ne završava. Telefon može ponovo da pokuša da obradi istu poruku, zbog čega se greška stalno ponavlja. Istraživač tvrdi da je dovoljno oko 20 takvih poruka da telefon postane praktično neupotrebljiv. U najgorem slučaju, uređaj se neprestano restartuje i ne može normalno da se uključi.

Posebno zabrinjava to što čak ni vraćanje telefona na fabrička podešavanja nije dovoljno. Ako napadač ponovo isporuči iste poruke, problem se vraća. Tada može biti potrebno povezivanje telefona sa računarom i ručno brisanje zlonamjernih poruka, što većina korisnika ne može lako da uradi.

Da li postoji zaštita od "SMS-a smrti"?

Blaščik je propust prijavio Google-u još 5. maja, ali je kompanija njegovu prijavu više puta odbacila kao problem koji nije bezbjednosne prirode. Zbog toga je istraživač 29. oktobra javno objavio detalje i demonstraciju napada.

Ipak, ispostavilo se da je Google-ov razvojni tim još 15. juna pripremio ispravku. Ona omogućava Android-u da ukloni problematičnu poruku, umesto da zbog nje neprestano prekida rad.

Propust nosi oznaku CVE-2026-58882 i ocijenjen je kao kritičan. Prema Blaščikovim navodima, ispravka je uključena u oktobarskoj zakrpi za Android 14, 15, 16 i 17.

S druge strane, kako prenosi Android Authority, GrapheneOS navodi da je Google rješenje dostavio još u julu kroz testne bezbjednosne verzije, dok bi propust zvanično trebalo da bude naveden u novembarskom bezbjednosnom biltenu.

To znači da dostupnost zaštite zavisi od proizvođača telefona i instaliranog ažuriranja. Ako koristite Android, provjerite da li vam je dostupna najnovija bezbjednosna zakrpa i instalirajte je što prije.