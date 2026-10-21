Ranjivost nazvana WPSplinter već se koristi u napadima, a isključivanje WPS funkcije ne rešava problem. Spisak ugroženih modela ne postoji, što korisnicima samo dodatno otežava situaciju.

Izvor: AI ilustracija / SmartLife

Milioni rutera širom sveta imaju bezbednosni propust star čak 16 godina, koji napadačima omogućava da preuzmu kontrolu nad uređajem. Problem pogađa softver koji koriste poznati proizvođači kao što su Asus, TP-Link, Netgear, Cisco i Linksys, a potpuno rešenje još ne postoji.

Propust je poznat pod nazivom WPSplinter, a bezbednosni istraživač Kenten Kajzer upozorava da se već koristi u stvarnim napadima. Omogućava napadačima da ubace zlonamerni kod u ruter i zaobiđu bezbednosne mehanizme, bez znanja vlasnika uređaja.

Problem se nalazi u Broadcom-ovoj implementaciji funkcije Wi-Fi Protected Setup (WPS), koja služi za jednostavnije povezivanje uređaja na bežičnu mrežu. Posebno zabrinjava to što, prema Kajzerovim nalazima, isključivanje WPS-a nije dovoljno da zaštiti ugroženi ruter.

Broadcom je još 2018. godine objavio ažuriranje koje je samo delimično rešilo problem. Od proizvođača rutera očekivalo se da dodatno prilagode svoj softver, ali propust ni danas nije u potpunosti otklonjen.

Kajzer je u julu 2026. ponovo prijavio ranjivost Broadcom-u, ali je kompanija uputila na ranije objavljeno ažuriranje. Ni proizvođači uređaja kojima se obratio nisu ponudili rešenje.

Dodatni problem je što ne postoji potpuna lista ugroženih modela, pa korisnici teško mogu da utvrde da li je njihov ruter ranjiv.

Za sada je najkorisnije obratiti se podršci proizvođača i proveriti status konkretnog modela, uz navođenje godine proizvodnje. Prema dostupnim informacijama, nema naznaka da će Broadcom ili proizvođači uskoro objaviti potpunu ispravku, tvrdi PC-WELT.