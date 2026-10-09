Photoshop nije jedini program koji je dobio besplatnu alternativu. Tu su i Illustrator, Premiere Pro, Lightroom, Acrobat, After Effects i InDesign.

Izvor: ArtCraft

Besplatne alternative za sedam popularnih Adobe-ovih aplikacija, uključujući Photoshop, Premiere Pro i Lightroom. Njegov cilj je da korisnicima ponudi gotovo iste mogućnosti, ali bez skupih pretplata.

Projekat se zove ArtCraft, a aplikacije su otvorenog koda i dostupne za Windows, macOS i Linux.

Tomas, koji ima 15 godina iskustva u softverskoj industriji, za njihov razvoj koristio je Anthropic-ov AI model Opus 5.5 i programski jezik Rust.

ArtCraft obuhvata alternative za Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, Lightroom, Acrobat, After Effects i InDesign. Među njima su PhotoCraft, koji izgledom podseća na Photoshop, FilmCraft sa radnim prostorom sličnim Premiere Pro-u i LightCraft, namenjen obradi fotografija poput Lightroom CC-a.

Izvor: ArtCraft

Tomas ne krije da je jedan od glavnih razloga za pokretanje projekta nezadovoljstvo Adobe-ovim pretplatama, naročito dodatnim troškovima njihovog otkazivanja.

"Više puta su mi naplatili naknadu za otkazivanje pretplate i od tada ih mrzim", napisao je na Reddit-u.

Ipak, ArtCraft je još u ranoj, alfa fazi razvoja. Tomas se nada da će za samo mesec dana dostići 100% funkcionalnosti Adobe-ovih programa, mada ostaje da se vidi koliko je takav cilj realan.

Posebno pitanje predstavljaju stabilnost, brzina rada, preciznost boja i kompatibilnost sa profesionalnim projektima. Postoji i mogućnost pravnih problema zbog Adobe-ovih patenata, iako Tomas tvrdi da aplikacije nisu napravljene korišćenjem originalnog Adobe-ovog koda.

ArtCraft je već privukao veliku pažnju na internetu, a programi su dostupni besplatno putem zvaničnog sajta i GitHub-a. Osnovne funkcije ne zahtevaju pretplatu, dok se AI alati mogu koristiti uz dodatne kredite ili povezivanjem sopstvenih AI servisa.