Neotpakovana Super Mario igra posjeduje originalni sjajni pečat iz 1986. godine, kakav u svijetu imaju još samo dva poznata primjerka.
Tri miliona dolara za jednu video igru možda zvuči nevjerovatno, ali upravo toliko je plaćen neotpakovani primjerak Super Mario Bros. za NES konzolu. Riječ je o jednom od najređih sačuvanih primjeraka u istoriji gejminga, koji je aukcijska kuća Heritage Auctions opisala kao "najznačajniju video igru ikada ponuđenu na aukciji".
Ovaj primjerak proveo je gotovo četiri decenije netaknut u kutiji zajedno sa konzolom iz prve serije NES Control Deck modela.
Ono što ga svrstava među najređe kolekcionarske primjerke u svijetu video igara krije se u netaknutom sjajnom pečatu koji je Nintendo koristio tokom kratkog perioda 1986. godine, prije nego što je prešao na pakovanje igara u termoskupljajuću foliju. Upravo zbog toga ovakvi primjerci danas gotovo da ne postoje.
Prema podacima Heritage Auctions-a, poznata su samo tri primjerka iz druge proizvodne serije sa ovom vrstom sjajne naljepnice. Ovaj je ujedno i najbolje očuvan, zbog čega je dobio izuzetno visoku ocjenu PSA 9.6 A++.Izvor: Heritage Auctions, HA.com
"Ova konkretna verzija nikada se nije pojavila na javnoj aukciji u zapečaćenom stanju, što pokazuje koliko je rijetka", navodi se u opisu aukcijske kuće Heritage Auctions.
Igra i konzola sa kojom je bila u paketu potiču sa testnog tržišta u Los Anđelesu, iz perioda kada je Nintendo tek započinjao širenje na tržištu Sjedinjenih Američkih Država.