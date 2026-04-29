Nova opcija pretvara telefone u besplatne profesore stranih jezika.

Izvor: Google

Povodom dvije decenije postojanja, Google Translate lansira funkciju vežbanja izgovora, što je, prema riječima Google-a, jedna od najtraženijih opcija od strane korisnika.

Funkcija se trenutno uvodi na Android uređajima za engleski, španski i hindi jezik, a korisnici će u aplikaciji vidjeti novo dugme "Practice".

Ova opcija omogućava korisnicima da ili slušaju kako riječi izgovaraju izvorni govornici, ili da sami izgovore prevedeni tekst. Vještačka inteligencija će zatim analizirati izgovorene riječi i pružiti trenutnu povratnu informaciju.

Izvor: Google

Ukoliko korisnici pogreše, aplikacija će pomoću fonetskog ispisa riječi tačno pokazati koji dio je problematičan.

Google navodi da oko trećina korisnika mobilne aplikacije koristi Translate upravo za vježbanje govora i slušanja, kako bi mogli da vode razgovore u stvarnom svijetu.

Sa više od milijardu korisnika mjesečno, koji svakog mjeseca prevedu preko bilion reči na više od 250 različitih jezika, Google Translate je postao neizostavan alat u globalnoj komunikaciji. Nova funkcija je tu da taj proces učini još prirodnijim, ali i da transformiše aplikaciju iz običnog prevodioca u interaktivnog učitelja jezika.

Nažalost, nova funkcija je za sada dostupna samo u SAD i Indiji.