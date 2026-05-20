Time će, nakon punih pet godina, koliko je bio zatvoren hotelski kompleks, ponovo ugostiti turiste i vratiti na turističko tržište.

Vila Miločer primiće prve goste 22. maja, dok će grad hotel “Sveti Stefan” biti otvoren 1. jula.

To je “Vijestima” potvrđeno u kompaniji Adriatic properties, koja gazduje elitnim hotelskim kompleksom “Sveti Stefan - Miločer”.

Kako su kazali “Vijestima”, Vila Miločer je rasprodata za ovo ljeto, dok je grad hotel “Sveti Stefan” trenutno prvi na listi najtraženijih hotela u okviru “Aman grupe”.

Vlada Crne Gore usvojila je predlog uslova poravnanja sa zakupcem “Adriatic properties” kako bi se izbjegla moguća šteta veća od 100 miliona eura i omogućilo ponovno otvaranje kompleksa.

Iako detalji sporazuma Vlade i zakupca nijesu objelodanjeni, nezvanično je “Vijestima” potvrđeno da će Vila Miločer primiti prve goste već krajem sedmice, kao i da će u funkciji biti i četiri elitne plaže od Miločera do Svetog Stefana, za koje je dogovoren režim korišćenja, nalik onom koji je bio postignut za ljeto 2023.

“Vlada i zakupac su se saglasili da će se na Istočnoj i Zapadnoj plaži Sveti Stefan primenjivati režim sa sljedećim prostornim odrednicama - na jednoj polovini Istočne plaže Sveti Stefan (koja obuhvata plaže 21b i 21c) biće omogućen pristup za javnost uz plaćanje plažnog mobilijara. Na drugoj polovini Istočne plaže Sveti Stefan, pristup će biti besplatan i na njoj će biti postavljeno oko deset setova plažnog mobilijara namijenjenih za mještane, koji će moći da se koriste bez naknade. Hoteli ne bi koristili Istočnu plažu Sveti Stefan za svoje goste. Zapadna plaža Sveti Stefan biće dostupna svim gostima hotela, kao i za javnost uz plaćanje korišćenja plažnog mobilijara. Pored toga, na lijevoj strani Zapadne plaže Sveti Stefan biće postavljeno oko deset besplatnih setova plažnog mobilijara za mještane”, rečeno je “Vijestima”.

Kada je riječ o korišćenju Plaže Miločer, dogovoreno je da će pristup biti omogućen gostima hotela, kao i za javnost uz plaćanje plažnog mobilijara, kao i da će na lijevoj strani plaže Miločer biti postavljen određeni broj besplatnih setova plažnog mobilijara koji će biti na raspolaganju mještanima Svetog Stefana.

Ostrvo Sveti Stefan će biti u režimu korišćenja primarno za goste hotela dok će “Aman”, u skladu sa svojim standardima i u vremenu koje ne remeti mir gostiju hotela, organizovati posjete za ograničen broj trećih lica.

Prilaz ostrvu (most) je javan i biće dostupan građanima i posjetiocima, uz pravo “Amana” da ograniči pristup u mjeri koja će obezbjeđivati privatnost gostima hotela. U vezi sa režimom korišćenja Kraljičine plaže, arbitražne stranke su saglasne da će, kako bi se očuvali i poštovali standardi “Amana” koji nalažu privatnost za sve goste hotela, na Kraljičinoj plaži može biti uspostavljen režim koji omogućava isključivo korišćenje plaže od strane gostiju hotela, odnosno ekskluzivitet korišćenja plaže od strane gostiju gotela ako to odluči zakupac kupališta i to samo u periodu trajanja kupališne sezone, odnosno od 1. 5. do 31.10. u godini, dok će za lica koja nisu gosti hotela zakupac kupališta propisati cjenovnik za korišćenje plažnog mobilijara.

Staze koje vode ka i prolaze pored Kraljičine plaže, navode, ostaju javne i dostupne svim građanima i posjetiocima, u skladu sa zakonskom obavezom da prolaz javnim šetalištem ne može biti ograničen, osim ako posebnim domaćim propisom ili međunarodnim ugovorom nije drugačije uređeno.

“Radi zaštite privatnosti gostiju hotela, arbitražne stranke su saglasne da se omogući poseban režim korišćenja “Donje staze” (između Kraljičine plaže i Aman SPA), kroz postavljanje fizičkih i vizuelnih barijera, hortikulturnih zasada i diskretnih nadzornih mjera između pješačke staze i plaže, kako bi se smanjila mogućnost ugrožavanja privatnosti, ali bez formalnog uskraćivanja prava prolaza javnosti. U slučaju značajnog narušavanja privatnosti gostima hotela, koje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom evidentira kroz službenu zabilješku, radi ostvarivanja ekskluziviteta korišćenja kupališta od strane gostiju hotela ili u slučaju održavanja posebnih događaja na lokalitetu oko Kraljičine plaže (prijemi, vjenčanja, organizovane proslave i slično), arbitražne stranke su saglasne da Adriatic može privremeno ograničiti pravo prolaza javnosti uz prethodno dostavljeno obavještenje, organu lokalne samouprave nadležnom za komunalne djelatnosti i Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom”, rekao je izvor “Vijesti”.

Zakupac elitnog ljetovališta “Adriatic Properties” je 2021. godine pred Arbitražnim sudom u Londonu pokrenuo postupak protiv države, tražeći 100 miliona eura odštete zbog navodnog kršenja ugovora, na šta je Vlada odgovorila kontratužbom.

Zatvaranju “Svetog Stefana” prethodio je incident iz ljeta 2021. godine, kada su mještani polomili ogradu na Kraljičinoj plaži, nakon čega je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom naredilo njeno uklanjanje i omogućilo slobodan prolaz kroz park. Nakon tog događaja zakupac je tražio garancije države da se slični incidenti neće ponavljati, što, kako tvrde, nijesu dobili, poslije čega je pokrenuta arbitraža.