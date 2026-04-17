YouTube je uveo opciju koja omogućava potpuno gašenje Shorts sadržaja.

Izvor: Youtube

YouTube je konačno uslišio molbe korisnika kojima je dosta "bombardovanja" kratkim, vertikalnim video snimcima. Nova verzija mobilne aplikacije donosi opciju koja omogućava da se Shorts potpuno onemogući, što će obradovati sve koji preferiraju klasičan 16:9 format i kvalitetan sadržaj.

Ova promjena dolazi kao deo alata za upravljanje vremenom, gdje je do sada minimalni limit za gledanje bio 15 minuta.

Sada je uvedena opcija od 0 minuta, što u praksi znači potpuno gašenje ove opcije. Kada aktivirate ovo ograničenje, svaki pokušaj ulaska u Shorts tab rezultiraće porukom da je vreme isteklo, čime se sprečava dalje listanje beskonačnog niza kratkih snimaka.

Ovaj potez Google-a nije samo estetski, već i zdravstveni. Shorts format je dizajniran da izaziva zavisnost brzim smjenjivanjem informacija, što istraživanja povezuju sa padom koncentracije i problemima sa pažnjom, naročito kod djece.

Pored mentalnog zdravlja, mnoge iritira i sama kultura vertikalnog snimanja. Video snimci u uspravnom formatu praktično su neupotrebljivi na televizorima i računarima, što, prema riječima stručnjaka, kvari doživljaj onoga što je snimljeno.

Da biste aktivirali ovu opciju, potrebno je da u podešavanjima YouTube aplikacije odete na sekciju "Time Management" (Upravljanje vremenom), a zatim izaberete "Shorts Feed Limit". Tu jednostavno podesite limit na nulu i ponovo preuzmite kontrolu nad svojom početnom stranom.