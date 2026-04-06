Razvoj Cloud tehnologije i veštačke inteligencije pretvorio je održavanje aplikacija u stalni trošak, pa su pretplate postale novi standard.

Izvor: Meta

Ako ste nedavno otvorili App Store ili Google Play i pokušali da pronađete aplikaciju koja je zaista besplatna, sigurno ste primetili da ih ima sve manje. U 2026. godini, besplatni nalozi praktično nestaju ili su preimenovani u "Basic" planove koji nude samo kratak probni period.

Šta se zapravo dogodilo sa digitalnim svetom?

Prvi razlog je prelazak na "oblak". Nekada su aplikacije radile lokalno na vašem telefonu, a developer je plaćao samo jednokratnu naknadu za njeno objavljivanje.

Međutim, danas korisnici zahtevaju trenutnu sinhronizaciju između svih uređaja. Da bi vaše beleške ili fotografije bile dostupne svuda, potrebni su serveri, a njihovo održavanje je neprekidan trošak.

Drugi, još veći potres, izazvala je veštačka inteligencija. Za razliku od običnog čuvanja podataka, AI zahteva ogromnu procesorsku snagu pri svakom upitu.

Svaki put kada zatražite od aplikacije da vam sumira tekst ili obradi sliku, developer plaća potrošene tokene. To više nije jednokratni trošak razvoja, već stalni izdatak koji se direktno prevaljuje na korisnika kroz mesečnu pretplatu.

Međutim, industrija je otišla korak dalje. Mnoge aplikacije koje objektivno ne zahtevaju servere ili AI pomoćnike takođe uvode pretplate. Razlog je psihološki - korisnici lakše prihvataju dva dolara mesečno nego 25 dolara odjednom.

Problem nastaje kada developer napusti aplikaciju. Ona tada prestaje da radi jer ne može da potvrdi vašu pretplatu na ugašenom serveru, iako bi tehnički mogla da funkcioniše na vašem uređaju zauvek.

Svetlo na kraju tunela pruža zajednica otvorenog koda. Zahvaljujući AI alatima koji sada brže pišu kod, pojavljuju se besplatne alternative. Ovakve aplikacije omogućavaju da AI funkcije rade lokalno na vašem hardveru. Iako je to sporije nego na Google-ovim superračunarima, najvažnije je da podaci ostaju vaši.