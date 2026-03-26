Philips prelazi na Titan OS na svim modelima. Korisnici mogu očekivati brži rad i 10 godina podrške, ali bez Google Cast funkcije.

Kompanija TP Vision, koja stoji iza Philips televizora, donela je radikalnu odluku - svi Philips modeli planirani za 2026. godinu koristiće Titan OS umesto Google TV operativnog sistema.

Ovaj prelazak obuhvata sve modele, od povoljnih do premijum televizora sa OLED ekranima.

Titan OS je evropska softverska platforma bazirana na Linux-u. Specifična je po tome što funkcioniše kao veb platforma, pa korisnici ne moraju da preuzimaju aplikacije. To oslobađa memoriju i značajno ubrzava rad samog televizora.

Možda najvažnija vest za kupce je obećanje o bezbednosnim ažuriranjima tokom narednih 10 godina.

Što se tiče aplikacija, platforma trenutno podržava Netflix, YouTube, Disney Plus, HBO Max i Prime Video, dok se dolazak Apple TV-a i Spotify-a očekuje uskoro. Sistem je takođe kompatibilan sa Apple AirPlay 2 protokolom, kao i sa Google Assistant i Alexa glasovnim asistentima, piše FlatpanelsHD.

Ipak, prelazak donosi i jedan veliki gubitak, a to je izostanak Google Cast podrške. Budući da Titan OS nije povezan sa Google ekosistemom, korisnici koji su navikli na lako deljenje sadržaja sa Android telefona na TV moraju znati da će biti ograničeni.

Analitičari ističu da ovaj potez omogućava proizvođačima veću kontrolu nad dizajnom i funkcijama, ali i otvara vrata "novim izvorima prihoda". Korisnicima ostaje da se nadaju da to u praksi ne znači više reklama i praćenje unutar samog korisničkog interfejsa.

Philips ovim potezom kreće sličnim putem kao Samsung, LG i Hisense, koji već godinama uspešno koriste alternative univerzalnom Androidu. Na ovaj način, kompanija želi da se distancira od zavisnosti od spoljnih softverskih giganata i ponudi rešenje razvijeno po evropskoj meri.