Galaxy S26 Ultra neće imati ugrađene Qi2 magnete, tvrdi pouzdani tipster. Za magnetno punjenje ponovo će biti potrebna posebna maska.

Izvor: Ilija Baošić

Dodavanje Qi2 magneta važilo je za jedno od ključnih unapređenja koje bi Samsung mogao da donese sa Galaxy S26 serijom. Međutim, to se izgleda neće dogoditi.

Poznati tipster Ice Universe sada tvrdi da je mu je "sa 100% tačnosti potvrđeno" od strane nezavisnih izvora da Galaxy S26 Ultra neće imati magnete za poravnavanje Qi2 punjača.

I’ve confirmed from independent sources with 100% accuracy that the Galaxy S26 Ultra ultimately does not include built-in magnets inside the device. Magnetic functionality still relies on magnetic cases. — Ice Universe (@UniverseIce)February 5, 2026

To u praksi znači da će Samsung nastaviti sa istim pristupom kao u slučaju Galaxy S25 serije. Telefoni će zahtijevati korišćenje posebne maske kako bi podržavali magnetne dodatke i punjače.

Drugim riječima, bez maske - nema magnetnog poravnanja.

Samsung se i dalje oslanja na takozvano "Qi2 Ready" proširenje standarda. Ovakav pristup omogućava kompatibilnost sa Qi2 dodacima, ali bez stvarnih magneta unutar telefona. Da bi sve funkcionisalo kako treba, maska mora precizno da poravna magnete sa bežičnim kalemom za punjenje u samom uređaju.

Zanimljivo je da su ranija curenja ukazivala na to da su Qi2 magneti u jednom trenutku bili dio Samsung-ovih planova za Galaxy S26 seriju. Međutim, kako se približavamo zvaničnom predstavljanju, sve više informacija ide u suprotnom smjeru.

Najnovija objava Ice Universe-a sada samo stavlja tačku na tu priču. Iako se njegova tvrdnja tehnički odnosi samo na Ultra model, prilično je jasno da, ako Samsung-ov najskuplji telefon ne dobije ovu funkciju, ni ostatak serije neće proći bolje.

Qi2 je standard koji je nastao na osnovu Apple-ove MagSafe tehnologije. Iako postoji već neko vrijeme, Android proizvođači se nisu previše trudili da ga usvoje. Trenutno je Qi2 moguće pronaći samo na najnovijim Google Pixel telefonima.