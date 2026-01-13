Restartovanje iPhone-a oslobađa memoriju i otklanja bagove. Evo kako se pravilno radi, čak i kada telefon ne reaguje.
iPhone, kao i svaki pametni telefon, vremenom može početi da pokazuje sitne probleme u radu. Usporavanje sistema, bagovanje aplikacija ili neuobičajena potrošnja baterije su zabrinjavajući, ali često nisu znak kvara, već posledica svakodnevnog korišćenja.
Upravo zato je restartovanje iPhone-a jedna od najjednostavnijih, ali i najkorisnijih navika koju možete imati. Ova radnja traje manje od minuta, a često rešava probleme koje bi mnogi pokušali da poprave mnogo komplikovanijim metodama.
Međutim, mnogi korisnici ne znaju kako se restartuje iPhone. Evo što ja potrebno da uradite:
- Istovremeno pritisnite i držite POWER taster i bilo koji taster za kontrolisanje jačine zvuka.
- Kada se pojavi klizač "Slide to power off", prevucite ga.
- Sačekajte da se telefon potpuno ugasi.
- Pritisnite i držite POWER taster dok se ne pojavi Apple logo.
Međutim, ukoliko iPhone ne reaguje na komande, bojimo se da metoda iznad neće funkcionisati. U tom slučaju je potrebno da uradite ono što se naziva "prinudni restart".
- Evo kako da prinudno restartujete iPhone:
- Brzo pritisnite i pustite taster za pojačavanje zvuka.
- Brzo pritisnite i pustite taster za smanjivanje zvuka.
- Zatim pritisnite i držite POWER taster dok se ne pojavi Apple logo.
- Sačekajte da se iPhone ponovo pokrene.
Nemojte čekati probleme
Kako biste smanjili rizik od problema u radi. dobra praksa je da sami restartujete svoj iPhone periodično, recimo na 7 dana.
Periodično restartovanje iPhone-a je važno jer se na taj način oslobađa radna memorija i prekidaju procesi koji nepotrebno rade u pozadini. Vremenom, takvi procesi mogu opteretiti sistem i dovesti do slabijih performansi, čak i na novijim modelima.
Restart takođe pomaže u uklanjanju sitnih softverskih bagova bez dodatnog podešavanja telefona. Time se poboljšava stabilnost sistema, optimizuje rad baterije i osigurava da iOS funkcioniše onako kako je Apple predvideo.