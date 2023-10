Sve dok ste na više uređaja prijavljeni putem istog naloga, brisanje istorije vaše pretrage će je obrisati sa svih vaših uređaja

Izvor: Unsplash

Sve rezultate vaših pretraga Google čuva u vašem nalogu, što znači da u svekom trenutku možete da imate pristup svemu što ste pretraživali. A sve dok ste prijavljeni putem istog naloga, brisanje istorije vaše pretrage će je obrisati sa svih vaših uređaja.

Kako da zaštitite svoju privatnost u nekoliko jednostavnih koraka, saznajete u nastavku:

Kako da obrišete istoriju pretrage iz Google Search aplikacije?

Otvorite Google Search aplikaciju.

Tapnite prstom na profilnu sliku u gornjem desnom uglu.

Zatim otvorite Search history.

Tapnite prstom na plavu Verify ikonicu na dnu strane da biste potvrdili svoj identitet.

Zatim tapnite prstom na Continue i potom unesite svoju lozinku, PIN, šablon za otključavanje ili otisak prsta.

Kompletna istorija vaše pretrage će se pojaviti na dnu stranice, sa "X" za poništavnje pored svake stavke za svaki prethodni datum.

Tapnite na "X" za svaki rezultat pretrage koji želite da obrišete.

Da biste obrisali sve rezultate pretrage odjednom, tapnite na plavu Delete ikonicu, pa zatim odaberite jednu od sledećih opcija: Delete today, Delete custom range, Delete all time ili Auto-delete

Pomoću prve tri opcije brišete sve pretrage za tekući dan, za određeni period ili sve redom. Auto-delete automatski briše sve pretrage starije od 3, 18 ili 36 mjeseci.

Koju god opciju da odaberete, istorija pretrage (Search) će biti trajno uklonjena. Međutim, to ne znači i da su rezultati obisani (browsing history). Zato pratite sledeće korake kako biste očistili reziltate pretrage iz svog Chrome pretraživača

Izvor: Prtinscreen / Android police

Kako da obrišete istoriju pretrage iz Google Chrome pregledača na Android uređaju?

Tapnite prstom na tri tačkice (⋮) u gornjem desnom uglu da otvorite meni.

Idite na Settings > Privacy and Security.

Tapnite na Clear browsing data.

Zatim odaberite podatke koje želite da obrišete i od kog perioda, pa tapnite na Clear data u donjem desnom uglu.

Kako da obiršete istoriju Google pretrage sa računara ili internet pregledača?

A ako vam telefon nije pri ruci, istoriju možete obrisati i iz veb brauzera:

U pregledač na vašem računaru unesite My Google ActivityKliknite na plavu Verify ikonicu da potvrdite svoj identitet.Otvoriće se My Activity lista, na kojoj se nalazi sve što ste do sada radili koristeći Google servise, uključujući tu i aplikacije koje ste koristili na Android telefonu. Ako želite da suzite pretragu onoga što želite da obrišete od rezultata pretrage, kliknite na Filter by date and product i izaberite Search.

Izvor: Printscreen / Android police

Istorija vaše pretrage će se pojaviti na dnu strane, "X"-om pored svake stavke. Kliknite na "X" pored svega što želite da obrišete.

Da biste obrisali sve rezultate pretrage odjednom, kliknite na plavu Delete ikonicu pa zatim odaberite jednu od sledećih opcija: Delete today, Delete custom range, Delete all time ili Auto-delete. Pomoću prve tri opcije brišete sve pretrage za tekući dan, za određeni period ili sve redom. Auto-delete automatski briše sve pretrage starije od 3, 18 ili 36 mjeseci.

Izvor: Printscreen / Android police

Kao i na telefonu, samo je istorija pretrage (Search) trajno obrisana, ali ne i rezultati (browsing history). Da biste i njih uklonili sa vašeg računara, pratite sledeće korake:

Tapnite prstom na tri tačkice (⋮) u gornjem desnom uglu da otvorite meni.

Idite na Settings > Privacy and Security > Clear browsing data.

Odaberite one podatke koje želite da uklonite i od kog do kog perioda, pa zatim tapnite na Clear data u donjem desnom uglu.

