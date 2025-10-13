Google Chrome pregledač dobija funkciju blokiranja notifikacija sa sajtova koji su previše napadni, ali i onih koje retko posjećujete.

Izvor: SMARTLife

Google Chrome uskoro dobija jednostavnu, ali izuzetno korisnu funkciju - automatsko blokiranje iritantnih notifikacija koje stižu sa sajtova koje rijetko posjećujete. Drugim riječima, korisnici će biti rasterećeni od nepotrebnog spama, dok će ujedno dobiti dodatni sloj bezbijednosti prilikom surfovanja internetom. Iako se čini kao mala promjena, ovo unapređenje može drastično poboljšati svakodnevno iskustvo korišćenja najpopularnijeg pregledača na svijetu.

Google je objasnio da svega 1% notifikacija koje korisnici dobijaju u Chrome-u izazove neku interakciju. Preostalih 99% se jednostavno ignoriše, što samo pokazuje koliko je sistem obavještenja postao opterećenje. Zbog toga će Chrome automatski isključivati obavještenja sa sajtova koji ih prečesto šalju ili koje korisnici gotovo nikad ne posjećuju.

Izvor: Google

Nova funkcija trenutno se testira i biće dostupna uz saglasnost korisnika. Chrome će prepoznati kada određeni sajt pretjeruje sa notifikacijama i sam ponuditi da ih ugasi. Naravno, korisnici će moći u svakom trenutku da vrate tu opciju ako žele da ponovo primaju obavještenja.

Google tvrdi da cilj nije samo manja količina spama, već i viši nivo bezbijednosti - jer mnoge notifikacije vode ka sumnjivim sajtovima i potencijalno opasnim sadržajima. Time će korisnici biti dodatno zaštićeni od prevara i malicioznih linkova, a njihovo internet iskustvo če postati "čistije" i prijatnije.

Ipak, iako funkcija djeluje korisno, već su se pojavile sumnje da bi ovo moglo dovesti do prevelike kontrole od strane Google-a. Neki se pitaju da li će kompanija odlučivati umjesto korisnika koje notifikacije su "dobre", a koje ne.

Trenutno nije poznato kada će ova funkcija zvanično stići u stabilnu verziju Chrome-a. Najvjerovatnije će se prvo pojaviti u Canary izdanju, gdje će testerima omogućiti da provjere kako funkcioniše u praksi.