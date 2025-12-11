Indija bilježi najveći investicioni talas u svojoj istoriji. Samo Amazon i Microsoft ulažu više od 50 milijardi dolara u razvoj vještačke inteligencije, data centara i novih radnih mjesta.

Izvor: PROMO

Tehnološki giganti Amazon i Microsoft najavili su zajednički investicioni plan vrijedan 52,5 milijardi dolara za Indiju u narednim godinama.

Amazon je saopštio da će do 2030. godine uložiti 35 milijardi dolara u Indiju kako bi unaprijedio digitalizaciju zasnovanu na vještačkoj inteligenciji, rast izvoza i otvaranje novih radnih mjesta.

Dan ranije, Microsoft se obavezao na ulaganje od 17,5 milijardi dolara radi jačanja ekosistema vještačke inteligencije u zemlji.

Pored toga, Microsoft je ranije najavio i investiciju od tri milijarde dolara.

Indija, koja je centar za infrastrukturu vještačke inteligencije, nedavno je zabilježila porast globalnih tehnoloških investicija.

U oktobru je Google najavio ulaganje od 15 milijardi dolara u izgradnju data centra za vještačku inteligenciju, dok je Intel početkom ove nedjelje objavio saradnju sa kompanijom iz Mumbaja, kao svojim prvim velikim kupcem u okviru plana za proizvodnju poluprovodnika vrijednih 14 milijardi dolara.

"Kada je riječ o vještačkoj inteligenciji, svijet je optimističan u vezi sa Indijom", rekao je indijski premijer Narendra Modi nakon sastanka sa izvršnim direktorom Microsoft-a Satjom Nadelom u utorak, prenosi Klix.

Amazon-ova investicija od 35 milijardi dolara nadovezaće se na 40 milijardi dolara koje je kompanija već uložila u Indiju, čime će postati najveći strani investitor u zemlji.

Ove najave stižu u trenutku kada Indija pojačava inicijative u proizvodnji poluprovodnika, kroz više državnih i privatnih projekata čiji je cilj izgradnja domaće industrije čipova.

Očekuje se da će indijski model suverene vještačke inteligencije biti predstavljen u februaru naredne godine.