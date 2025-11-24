Rover Perseverance snimio je neobično oblikovanu stijenu koja štrči iz marsovskog tla i po svemu sudeći ne liči na okolni teren. Naučnici sumnjaju da je riječ o gvozdeno-nikalnom meteoritu, ali porijeklo ovog "stranca" na Crvenoj planeti i dalje je misterija.

Izvor: NASA/JPL-Caltech/ASU

NASA-in rover Perseverance napravio je još jedno neobično otkriće na Marsu. Dok je istraživao oblast Vernodden u krateru Jezero, krateru u koji je rover sletio u februaru 2021. godine, uočio je neobično oblikovanu stijenu za koju se čini da ne pripada površini Crvene planete.

Odakle je stigla, trenutno je samo tema nagađanja, ali „neobično oblikovana stijena“, najvjerovatnije meteorit. Sadrži elemente tipične za gvozdeno-nikalne meteorite nastale u jezgru velikih asteroida, saopštio je NASA-in Jet Propulsion Laboratory u svom blogu.

Nikal-gvozdena legura je, inače, i glavni sastojak Zemljinog jezgra.

Stijena prečnika oko 80 centimetara dobila je ime "Phippsaksla", a izdvojena je kao zanimljiva zato što se jasno uzdizala iznad okolnog, nižeg i usitnjenog kamenja.

Izvor: NASA / JPL-Caltech / ASU

Rover je uspio da analizira njen sastav pomoću instrumenta SuperCam, koji ispituje stijene i tlo uz pomoć kamere, lasera i spektrometara koji mjere svojstva svjetlosti. SuperCam i "Persi", kako nazivaju od milošte ovaj rover, takođe tragaju za hemijskim tragovima koji bi mogli biti povezani sa nekadašnjim životom na Marsu.

Ranije ove godine, vršilac dužnosti administratora NASA-e Šon Dafi i naučnici objavili su da su pronašli najjasnije tragove mogućeg života na Marsu do sada, upravo u krateru Jezero. U jednom uzorku koji je Perseverance sakupio u isušenom koritu drijevne rijeke pronađene su potencijalne biosignature.

"Prema našem trenutnom znanju, hemijski procesi koji su oblikovali te stijene zahtjevaju ili visoke temperature ili život, a ovdje ne vidimo dokaze o visokim temperaturama", rekao je u septembru geolog Dr Majkl Tajs sa Univerziteta Texas A&M.

Tokom svojih misija, i raniji marsovski roveri, Curiosity, Opportunity i Spirit, nailazili su na gvozdeno-nikalne meteorite, poput meteorita "Lebanon" otkrivenog 2014. i "Cacao" meteorita uočenog 2023.

Ti meteoriti pronađeni su u krateru Gejl, koji se nalazi oko 3.700 kilometara dalje, blizu marsovskog ekvatora.

"Zbog toga je bilo pomalo neočekivano što Perseverance do sada nije otkrio nijedan gvozdeno-nikalni meteorit u krateru Jezero, posebno s obzirom na to da je njegovu starost uporediva sa starošću kratera Gejl i da veliki broj manjih udarnih kratera ukazuje na to da su meteoriti kroz vrijeme padali na dno kratera, deltu i obod", saopštila je NASA.

Potrebno je još testiranja da bi se potvrdilo da je Perseverance zaista naišao na meteorit.

"Ali ako se potvrdi da je ova stijena meteorit, Perseverance će konačno moći da se pridruži listi marsovskih rovera koji su proučavali fragmente stenovitih posjetilaca sa svemira", navodi NASA.

Izvor: nova.rs