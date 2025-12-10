SOLIS100 studija traži kandidate koji će 100 dana testirati granice ljudske psihologije i fizičke izdržljivosti, a zauzvrat dobijaju 23.000 eura. Prijave su otvorene, ali su kriterijumi visoki.

Da li biste bili spremni da se na 100 dana potpuno izolujete od spoljašnjeg svijeta i živite u simuliranoj svemirskoj stanici, pod strogim pravilima i 24-časovnim nadzorom? Upravo takav izazov nudi studija "SOLIS100", koju Njemački centar za vazduhoplovstvo i svemir (DLR) pokreće sljedećeg proljeća u Kelnu i za koju trenutno traži dobrovoljce.

Njemački centar za vazduhoplovstvo i svemir (DLR) traži šest dobrovoljaca koji će se, u sklopu studije “SOLIS100”, na 100 dana zatvoriti u istraživački objekat, sa ciljem da se vidi kako dugotrajna izolacija i skučenost prostora utiču na tijelo i psihu - kao priprema za buduće svemirske misije. Predviđena naknada za ovaj posao je 23.000 eura, ali, ne može baš svako da se prijavi.

Studiju je pokrenula Evropska svemirska agencija (ESA) kako bi istražila efekte izolacije na astronaute.

"Buduće svemirske misije će ići van Zemljine orbite i ciljaće udaljene destinacije poput Mjeseca ili Marsa. Pošto ove misije uključuju duge periode u bestežinskom stanju, važnije je nego ikad pripremiti astronaute za psihološke i fiziološke izazove", kaže Ameli Ter, šefica SOLIS100 u Institutu za vazduhoplovnu medicinu DLR. "Misije na Mjesec i Mars zahtijevaju mentalnu i fizičku otpornost, nezavisnost i sposobnost da se napreduje u izolovanim i ograničenim okruženjima. Da bismo uspješno sproveli takve misije i osigurali bezbjednost astronauta, moramo istražiti efekte ovih ekstremnih uslova na ljudsko zdravlje, ponašanje i performanse."

Kao astronauti, ali bez svemira

Putovanje na Mjesec traje otprilike tri dana. Putovanje na Mars traje oko šest mjeseci - i to samo kada su Mars i Zemlja u povoljnom poravnanju. Svako ko provede mjesece putujući u svemirskoj letjelici ili živeći u staništu stotinama hiljada kilometara daleko od kuće mora se nositi sa vanrednim uslovima: ne samo da moraju da se slažu sa svojim članovima posade, već i da se prilagode staništu i udaljenosti od kuće, upravljaju resursima i efikasno rade na podršci misiji. SOLIS100 se bavi ovim izazovima, procjenjujući psihološke i fizičke rizike povezane sa izolacijom i zatvorenim okruženjima tokom dugotrajnih misija.

Tako će šestoro odabranih živjeti 100 dana u simuliranoj svemirskoj stanici sa ograničenim resursima. Učesnici će pratiti istu dnevnu rutinu kao i astronauti tokom misije: radiće zajedno kao posada, obavljati naučne zadatke, vježbati i brinuti se o svojoj „svemirskoj stanici“. A sve uz 24-satni video nadzor naučnika.

Ko može da se prijavi i kako?

Šest članova međunarodne posade trebalo bi da imaju profil sličan profilu astronauta, što znači da su kriterijumi prilično strogi.

Za početak, moraju da imaju između 25 i 55 godina i budu zdravi i fizički spremni (BMI između 18,5 i 30).

Trebalo bi da imaju najmanje diplomu osnovnih studija; viša diploma i specijalističko znanje u relevantnim oblastima su prednost.

Studijski tim će procijeniti medicinsku i psihološku podobnost kandidata putem upitnika, testova i pregleda.

Pošto je jezik studije engleski, potrebno je veoma dobro znanje engleskog jezika.

Među uslovima su i važeće zdravstveno osiguranje i potvrda o nekažnjavanju, a za državljane van EU/EEA potrebna je viza i boravišna dozvola za dugoročni boravak (više od 90 dana). Putničko osiguranje je o vašem trošku.

Program bi trebalo da počne 6. aprila 2026. i završi se 7. avgusta. Uključujući pripremu i naknadnu fazu oporavka, SOLIS100 će trajati 126 dana – dakle, dvije nedjelje pripreme, 100 dana izolacije, nedjelju dana oporavka i dvije naknadne ljekarske kontrole nakon 30 dana i najkasnije nakon 6 mjeseci.

Prijave su otvorene do 12. decembra 2025. godine putem veb stranice DLR.de.