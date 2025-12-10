Budućnost Tomb Raider franšize biće prikazana na The Game Awards događaju.

Izvor: MONDO / Square Enix

Zvaničan Tomb Raider nalog na društvenim mrežama je objavio da će najnovija igra u serijalu biti predstavljena tokom The Game Awards događaja ove nedjelje.

Konkretno, biće prikazana budućnost jedne od najpoznatijih gejming franšiza. Navodno je vijest prvi put nagovještena u Fortnite-u, gdje fanovi imaju priliku glasaju za svoje omiljene nominovane igre.

Prošlo je dosta vremena otkako su se fanovi posljednji put susreli sa Larom. Posljednji naslov u serijalu izašao je 2018. godine, ali prije nekoliko godina pojavio se kratak tizer Larinog novog izgleda, mada nije poznato da li je od tada promijenjen. Takođe, nije nam poznato da li će nova igra nastaviti reboot trilogiju ili se nadovezati na originalne naslove. Na osnovu Larine siluete koja je prikazana, djeluje da podsjeća na njene klasične igre, ali vjerovatno sa modernijim pristupom.

Zakazan za 11. decembar, The Game Awards za nas počinje sljedećeg dana (petak), u 01:30 časova poslije ponoći.