m:GREEN Hakaton pomjera granice

U organizaciji Mtel digitalne fabrike, uspješno je završen inovativni takmičarski događaj m:GREEN hakaton, koji je okupio mlade programere, dizajnere i entuzijaste iz cijele zemlje sa zajedničkim ciljem – kreiranje digitalnih rješenja koja doprinose zaštiti životne sredine i održivom razvoju.

Događaju je prisustvovala i ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović koja je pozdravila organizaciju ovakvih događaja.

"Ponosni smo na svaku prezentaciju i kad vidimo ovako mlade ljude, kreativne, inovativne, pune ideja, vidimo da sve što radimo ima smisla. Nagrade su samo tri, ali svi ste zablistali i nastavite dalje", poručila je ministarka učesnicima.

Šefica Digitalne fabrike Bojana Maraš, istakla je veliki značaj ovog događaja za razvoj mladih talenata i digitalne zajednice u Crnoj Gori.

„Kompanija MTEL je izuzetno ponosna što je večeras, u prostorijama naše Digitalne fabrike, okupila mlade ljude koji predstavljaju budućnost Crne Gore. Oni su još jednom pokazali izvanredan timski duh, kreativnost i inovativnost, podsjetivši nas da smo na pravom putu i da su upravo ovakvi projekti ono na čemu ćemo i u narednom periodu graditi. Čestitam svim pobjednicima – za nas su svi učesnici pobjednici”, poručila je ona.

Predstavnik prvonagrađenog tima Fitovci Mihailo Drobnjak, opisao je kako je nastala njihova pobjednička ideja i kakvo je iskustvo ponijela ekipa.

„Kada smo prvi put pogledali teme hakatona, odmah smo osjetili da je to oblast u kojoj se dobro snalazimo. Ideja nam je stigla spontano – željeli smo da osmislimo rješenje koje je jedinstveno i korisno. Tako je nastao koncept pametnog, samosortirajućeg kontejnera koji pomoću kamere i vještačke inteligencije prepoznaje vrstu otpada, prati količinu ubačenog materijala i nagrađuje korisnike koji recikliraju. Na taj način podstičemo rast reciklaže i održivog razvoja u Crnoj Gori, a sistem nagrađivanja kroz poene, popuste i podršku naših zelenih partnera zatvara krug i čini projekat održivim. Iskustvo na hakatonu je bilo odlično – prostor, atmosfera i organizacija motivisali su nas na rad, ali i omogućili da se odmorimo kada je bilo potrebno. Zaista sjajno iskustvo”, kazao je on.

Predstavnik drugonagrađenog tima Teco Eco, Balša Rabrenović, istakao je koliko im je hakaton značio i predstavio suštinu njihovog projekta.

„Hakaton je za nas bilo sjajno iskustvo – upoznali smo mnogo novih ljudi, mentora i kolega sa genijalnim idejama. Prijavili smo se na inicijativu naše profesorice, odlučili da probamo i pokazalo se kao prava odluka. Naš projekat bavio se rješavanjem problema elektronskog otpada u Podgorici, uz mogućnost da se kasnije proširi na cijelu Crnu Goru. Saradnja sa Mtel digitalnom fabrikom bila je odlična – okruženje, uslovi i podrška omogućili su nam da nesmetano razvijamo svoje ideje”, rekao je on.

Predstavnik trećeplasiranog tima Dominos 404 Vuk Žižić, istakao je izazove, atmosferu i suštinu njihovog projekta.

„Zaista je sve bilo na izvanrednom nivou, baš onako kako se i očekuje kada MTEL organizuje ovakav događaj. Bilo je veoma radno – od ideje do realizacije morali smo da damo maksimum u samo dva dana, što nije jednostavno. Prepoznali smo potencijal naše ideje, a mentori su nam mnogo pomogli da je oblikujemo i zato smo uspjeli da osvojimo nagradu. Naš projekat je zamišljen kao logistička platforma koja povezuje ljude koji imaju staru tehniku i elektronske uređaje sa onima koji ih otkupljuju i koriste kao sekundarne sirovine. Na taj način stvaramo održivi model u kojem smo mi posrednici koji povezuju obje strane”,kazao je on.

Ovogodišnji m:GREEN hakaton još jednom je pokazao da u Crnoj Gori postoji snažna i rastuća zajednica mladih ljudi spremnih da svoje znanje i energiju usmjere na rješavanje savremenih ekoloških izazova.

Najbolje ideje nagrađene su bogatim nagradnim fondom – trećeplasirani tim osvojio je nagradu od 1.000 eura, drugoplasirani 2.000 eura, dok je prva nagrada iznosila 3.500 eura, kao podsticaj da se njihovi projekti dalje razvijaju i približe realizaciji. Svi učesnici Hakatona su u prilici da ostvare i neku vrstu saradnje sa kompanijom MTEL kroz Telekom Srbija Venture fond.

Mtel digitalna fabrika i u narednom periodu nastaviće da pruža prostor, podršku i otvara prilike za mlade talente, te da kroz ovakve inicijative gradi jaču, kreativniju i zeleniju tehnološku zajednicu Crne Gore.