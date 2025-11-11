Ako ste izgubili iPhone i dobijete ovu SMS poruku, nipošto joj nemojte vjerovati - samo pratite savjete stručnjaka.

Izvor: YouTube / Apple

Sve je više slučajeva u kojima korisnici iPhone telefona dobijaju lažne SMS poruke u kojima se tvrdi da je njihov izgubljeni uređaj pronađen.

Stručnjaci upozoravaju da je u pitanju novi oblik phishing prevare koji ima za cilj krađu Apple ID naloga.

Prema izvještaju portala BleepingComputer, napadači koriste sistem poruka "Find My" kako bi obmanuli vlasnike izgubljenih ili ukradenih uređaja. Kada korisnik izgubi iPhone, često ostavi poruku na zaključanom ekranu sa kontakt podacima, a upravo to napadači koriste da bi započeli prevaru.

Žrtva obično dobije SMS ili iMessage poruku koja izgleda potpuno legitimno. Međutim, u poruci se nalazi link koji vodi na lažnu Apple stranicu, gdje se od korisnika traži da se prijavi sa svojim Apple ID-jem i lozinkom. Čim to učini, prevaranti dobijaju potpuni pristup nalogu i uređaju, što im omogućava da uklone aktivacionu zaštitu (Activation Lock) i uređaj prodaju kao "nov".

Kako da se zaštitite

Stručnjaci iz Nacionalnog centra za sajber bezbijednost Švajcarske (NCSC) savjetuju sledeće:

Ne otvarajte linkove iz poruka koje tvrde da je vaš iPhone pronađen.

Uređaj uvijek prijavite kao izgubljen putem Find My aplikacije ili sajta iCloud.com/find.

Na zaključanom ekranu koristite poseban e-mail za kontakt, a ne lični.

Ne zaboravite da Apple nikada ne šalje SMS poruke o pronalasku uređaja.

Ovakve prevare se oslanjaju na emocionalnu reakciju korisnika - osjećaj panike i nade da je uređaj pronađen. Napadači često koriste stvarne podatke o modelu i boji telefona da bi poruka djelovala uverljivo.

Ako primite sličnu poruku, ne klikćite ni na jedan link, već je odmah obrišite i prijavite Apple-u ili nadležnim službama.