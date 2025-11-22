Android i iPhone uređaji uskoro će biti povezaniji nego ikad, jer Quick Share sada radi sa AirDrop-om i omogućava dvosmjeran, siguran i jednostavan prenos datoteka između ova dva sistema.

Izvor: YouTube / MacRumors

Korisnici Android i iPhone uređaja imaju razloga za veselje. Google je potvrdio da Android Quick Share sada zvanično funkcioniše sa AirDrop-om, odnosno da je korisnicima na raspolaganju lak i brz prenos fajlova između dva suparnička mobilna ekosistema.

Podrška je za sada dostupna samo na Pixel 10 seriji, a korisnici mogu brzo da šalju fotografije, video snimke i druge fajlove između Android uređaja, iPhone-a, iPad-a i Mac računara.

Quick Share, koji je do sada bio ograničen na Android, Chromebook i Windows uređaje, sada dodaje i Apple-ove uređaje na listu opcija za dijeljenje fajlova, piše Tech Radar.

Kako radi nova funkcija?

Izvor: Google

Prema kratkom videu koji je Google podijelio, dovoljno je da otvorite Quick Share na Android telefonu i Apple uređaji će se pojaviti kao dostupna opcija za slanje. Kada korisnik iPhone-a prihvati pozivnicu, moći ćete da mu pošaljete fotografije, video snimke ili druge fajlove. Proces je dvosmjeran, pa će se Android telefoni takođe pojavljivati kao dostupni uređaji u AirDrop meniju na iPhone-u.

Ipak, ovo nije potpuna AirDrop kompatibilnost. Google je u posebnoj objavi na svom blogu pojasnio da funkcija radi samo kada je AirDrop podešen da bude vidljiv svima. Kompanija navodi da bi rado sarađivala sa Apple-om na tome da se omogući i režim "samo kontakti" u budućnosti.

Google je posebno naglasio da je komunikacija između Android i iPhone uređaja potpuno bezbjedna.

Nova funkcija ne koristi nikakva zaobilazna rešenja. Veza je direktna, peer-to-peer, što znači da fajlovi nikada ne prolaze kroz server, razmjenu sadržaja niko ne bilježi i ništa se ne dijeli što korisnik nije eksplicitno poslao, poručuje Google.

Iako je trenutno ograničena samo na Pixel 10 seriju, Google ističe da je ovo "tek prvi korak" u unapređenju iskustva i proširivanju funkcionalnosti na više uređaja. Postoje i alati trećih strana, ali ova zvanična integracija obećava veću praktičnost i sigurnost.