Ogroman broj korisnika ne želi Windows 11, dok stotine miliona računara ni nema mogućnost prelaska na novi sistem. Rezultat? Globalni bezbjednosni rizik koji bi već sledeće godine mogao da eskalira.

Microsoft se suočava sa jednim od najvećih bezbjednosnih problema u svojoj istoriji, jer se ispostavilo da čak 500 miliona korisnika koji mogu preći na Windows 11 to svjesno odbijaju. Uz to, dodatnih 500 miliona računara koristi stare uređaje koji uopšte ne podržavaju novi sistem, što znači da je čak milijardu računara potencijalno izloženo ozbiljnim sajber rizicima.

Do skoro se smatralo da je broj starih računara koji moraju da se zamijene daleko manji. Međutim, nova procjena pokazala je da je problem duplo veći nego što se očekivalo. Situaciju dodatno komplikuje činjenica da ogromna grupa korisnika jednostavno ne želi da se prebaci na novi operativni sistem, iako ima tehničke mogućnosti za to.

Stručnjake posebno zabrinjava to što veliki broj korisnika ne vidi prelazak na Windows 11 kao nešto vrijedno truda. Strah od promjena, navike, problemi sa kompatibilnošću i nepovjerenje prema novim verzijama doveli su do toga da se zanemaruje ono što Microsoft i bezbjednosni stručnjaci već dugo poručuju, a to je da Windows 10 ulazi u završnu fazu svog životnog ciklusa.

Problem koji se samo odlaže

Microsoft je nedavno donio iznenađujuću odluku da produži bezbednosne nadogradnje za Windows 10 do oktobra 2026. godine i to besplatno za kućne korisnike. Iako je ta odluka na prvi pogled djelovala kao olakšanje, dio stručnjaka smatra da je upravo time problem dodatno zamaskiran i odložen, umjesto da se riješi.

Bez jasnih podataka o tome koliko je računara zaista uključeno u produžene bezbjednosne zakrpe, stvara se opasan prostor u kojem milioni sistema mogu ostati nezaštićeni. Poseban problem predstavljaju kompanije koje i dalje koriste velike flote starih računara, jer će za njih cijena održavanja bezbijednosti u narednim godinama biti ogromna.

Kako se približava kraj podrške, sve je realniji scenario u kojem će stotine miliona uređaja ostati bez ikakve zaštite od novih prijetnji, što otvara vrata masovnim sajber napadima kakvi do sada nisu viđeni u toj mjeri.

Ako se trend nastavi, do 2026. godine mogli bismo da se suočimo i sa krizom digitalnog otpada, jer će stotine miliona računara postati tehnološki zastarjeli i potencijalno nebezbjedni za svakodnevnu upotrebu. Deo korisnika već sada razmatra prelazak na alternativne operativne sisteme poput Linuxa ili ChromeOS-a, kako bi izbjegao kupovinu novog računara.

Problem je što se ovde ne radi samo o pojedinačnim korisnicima, već o čitavim institucijama, školama i kompanijama koje su godinama gradile svoje sisteme oko Windows 10 platforme. Zamjena hardvera u tolikom obimu zahtijeva ogromna ulaganja i dug period prilagođavanja.

Microsoft se tako našao u situaciji u kojoj ogroman broj korisnika odbija Windows 11, stari sistemi polako gube zaštitu, a tržište nije spremno za masovnu zamjenu računara. Sve ukazuje na to da bi naredne dvije godine mogle donijeti najteži bezbijednosni izazov za Windows ekosistem do sada.

Izvor: Telegraf