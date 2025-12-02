Cast opcija više nije dostupna za uređaje koji se kontrolišu daljinskim upravljačem!?

Izvor: Unsplash

Netflix je počeo da gasi popularnu funkciju koja omogućava slanje slike sa mobilnog telefona na televizor. Konkretno, ukida se mogućnost da film ili seriju puštenu na Android telefonu prebacite na TV preko Google Cast-a.

Netflix je ovu promjenu tiho potvrdio i na svojim stranicama. "Netflix više ne podržava prenos sadržaja sa mobilnih uređaja na većinu televizora i TV striming uređaja. Za upravljanje Netflix-om moraćete da koristite daljinski upravljač koji ste dobili uz televizor ili striming uređaj", navodi kompanija.

Drugim riječima, ako ste započeli gledanje serije ili filma na telefonu, a zatim željeli da pomoću Cast dugmeta prebacite reprodukciju na televizor - to više nije moguće.

Gašenje funkcije je počelo sredinom novembra, a većina korisnika tek sada osjeća posledice.

Podsjetimo, Netflix je AirPlay podršku ukinuo još 2019. godine.

Prema informacijama na zvaničnoj stranici Netflix podrške, Cast je i dalje dostupan na starijim Chromecast uređajima i televizorima koji imaju ugrađen Google Cast, ali samo korisnicima skupljih paketa bez reklama.