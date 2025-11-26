U finskom selu Vaksi niče pješčana baterija sa 2.400 tona pijeska, koja će skladištiti 250 MWh toplote i grijati cijelu opštinu. Radovi će biti završeni 2027, a temperatura u komori dostizaće čak 500° C.

Izvor: Polar Night Energy

Kompanija Polar Night Energy potpisala ugovor za izgradnju najveće pješčane baterije na svijetu u Finskoj, kapaciteta 250 MWh, koja će se koristiti u toplifikacionoj mreži opštine Vaksi.

Ugovor je potpisan sa lokalnom kompanijom Lahti Energia. Radovi će početi početkom 2026. godine, dok je završetak je planiran za 2027. godinu. Novi toplotni akumulator biće najveći na svijetu u kojem se kao toplotni nosač koristi pijesak ili sličan prirodni materijal.

Ovaj projekat nadovezuje se na prvu uspješnu komercijalnu primjenu ovakvog rešenja za skladištenje toplotne energije u mjestu Pornainen na jugu Finske, čiji kapacitet iznosi 100 MWh.

Toplotni akumulator u Pornainenu već oko pola godine obezbjeđuje centralno grijanje u lokalnoj mreži, nakon što je prethodno prošao testnu eksploataciju tokom zime 2024-2025. Samo postrojenje, dimenzija 13 x 15 metara, sadrži oko 2.000 tona "sapunastog kamena" - otpadnog materijala nastalog pri proizvodnji obloga za saune. U svom vrhuncu može da isporuči 1 MW toplotne snage, a energiju skladišti tako što grije pijesak pomoću grijnih elemenata na koje se usmjerava višak energije iz solarnih i vetroelektrana.

Postrojenje u Vaksiju biće nešto veće, dimenzija 14 × 15 metara, i sadržaće 2.400 tona lokalnog pijeska (tačan sastav nije preciziran). Na vrhuncu, pješčana baterija će moći da isporuči 2 MW toplotne snage i da skladišti 250 MWh toplotne energije.

Temperatura u samoj komori dostizaće čak 500° C.

Uključivanje ovakvog akumulatora u toplifikacionu mrežu omogućiće izravnavanje naglih skokova u potrošnji energije i efikasnije korišćenje energetskog viška. U budućnosti se razmatra i mogućnost pretvaranja akumulirane toplote nazad u električnu energiju, a već postoji preliminarni dogovor sa nacionalnim operaterom mreže.

Pogledajte kako izgleda pješčana baterija od 100 MWh u Pornainenu: