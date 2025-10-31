Novi režim za uštedu energije aktiviraće se na neobičan način - pritiskom tastera za zaključavanje telefona.

Izvor: AssembleDebug / Android Authority

Google će uskoro dodati novi "režim za uštedu energije" (Power saving mode) u Google Maps aplikaciju, koji će ukloniti boje iz interfejsa i prikazivati samo osnovne informacije kao što su uputstva, skretanja i orijentiri.

Ideja je jednostavna: smanjiti potrošnju energije kako bi baterija duže trajala tokom navigacije.

Novi režim je primijećen u beta 25.44.03.824313610 verziji aplikacije Google Maps. Do otkrića je došao portal Android Authority, koji je u programskom kodu pronašao i tragove koji otkrivaju kako nova funkcija funkcioniše.

Kako se tvrdi, novi "režim za uštedu energije" u Maps aplikaciji aktiviraće se na pomalo neobičan način - pritiskom na taster za zaključavanje ekrana. Nakon toga, interfejs prelazi u monohromatski prikaz i uklanja većinu vizuelnih elemenata, ostavljajući samo ključne navigacione informacije. Funkcija podržava navigaciju za pješake, bicikliste i vozače, ali još nije jasno da li će raditi i za javni prevoz.

U ovom režimu korisnik vidi samo sledeće skretanje, vrijeme putovanja, procijenjeno vrijeme dolaska i udaljenost. To znači da su nazivi ulica, podaci o saobraćaju i dodatne informacije poput obližnjih kafića ili apoteka uklonjeni. Interfejs je u potpunosti pojednostavljen, fokusiran isključivo na navigaciju.

Zanimljivo je da se "režim za uštedu energije" trenutno testira samo u portretnom prikazu. Kada se telefon okrene u pejzažni položaj, režim se automatski isključuje. Google će, kako se čini, i dalje nuditi glasovne instrukcije tokom vožnje.

Kompanija još nije objavila datum dostupnosti funkcije široj javnosti. Testiranje je i dalje u toku, a pojedini detalji očigledno zahtijevaju doradu jer trenutno deluju nedovršeno.