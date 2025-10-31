Evo kako je izgledalo tržište pametnih telefon od jula do septembra 2025.
Samsung je ponovo na vrhu tržišta pametnih telefona. Prema najnovijem izveštaju kompanije Omdia, južnokorejski gigant zauzeo je prvo mjesto u trećem kvartalu 2025, isporučivši čak 60,6 miliona uređaja. Ovaj rezultat donio mu je 19% globalnog tržišta i rast od 6% u odnosu na prošlu godinu.
Apple je drugi sa 56,5 miliona isporuka i 18% tržišta, što predstavlja rast od 4% u odnosu na prošlu godinu.
Treće mjesto zauzima Xiaomi sa 43,4 miliona isporučenih telefona, 14% tržišnog udela i rastom od 1% na godišnjem nivou.
Transsion, u čijem vlasništvu su brendovi Infinix, iTel i Tecno, nalazi se na četvrtom mjestu sa 28,6 miliona isporuka, 9% tržišta i najvećim godišnjim rastom od 12% među prvih pet proizvođača. Na petom mjestu je vivo sa 28,5 miliona isporuka i 9% tržišnog udela, uz rast od 5% u odnosu na treći kvartal prošle godine.Izvor: SmartLife / Omdia
Rast Samsung-a podstakli su Galaxy Z Fold7, Flip7, kao i pristupačni A07 i A17 modeli. Kod Apple-a se navodi da je osnovni iPhone 17 "nadmašio očekivanja po pitanju prodaje zahvaljujući poboljšanoj vrijednosti koju nudi". Xiaomi je zabilježio pad u Kini nakon ukidanja državnih subvencija, ali je rast u Azijsko-pacifičkom regionu i drugim tržištima nadomestio taj gubitak. vivo je zadržao snažnu poziciju u Indiji, pretekao Huawei u Kini i nastavio rast u Azijsko-pacifičkom regionu, Africi i Latinskoj Americi.
Ukupno tržište pametnih telefona isporučilo je 320,1 milion jedinica u trećem kvartalu, što je rast od 3% na godišnjem nivou. Isporuke u Severnoj Americi i Kini su opale, dok su Azijsko-pacifički region, Bliski istok i Afrika zabeležili snažan rast. Posebno se ističe Afrika sa skokom od 25%, dok je Azijsko-pacifički region porastao za 5%.Izvor: SmartLife / Omdia
Zanimljivo je da Omdia navodi kako ukupan rast tržišta dolazi iz dva segmenta - uređaja čija cena je ispod 100 dolara i onih skupljih od 700 dolara - dok je srednji segment i dalje slab. Analitičari očekuju da će u bliskoj budućnosti više cijene novih uređaja usporiti rast u segmentu jeftinijih telefona.