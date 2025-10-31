Evo kako je izgledalo tržište pametnih telefon od jula do septembra 2025.

Izvor: Ilija Baošić

Samsung je ponovo na vrhu tržišta pametnih telefona. Prema najnovijem izveštaju kompanije Omdia, južnokorejski gigant zauzeo je prvo mjesto u trećem kvartalu 2025, isporučivši čak 60,6 miliona uređaja. Ovaj rezultat donio mu je 19% globalnog tržišta i rast od 6% u odnosu na prošlu godinu.

Apple je drugi sa 56,5 miliona isporuka i 18% tržišta, što predstavlja rast od 4% u odnosu na prošlu godinu.

Treće mjesto zauzima Xiaomi sa 43,4 miliona isporučenih telefona, 14% tržišnog udela i rastom od 1% na godišnjem nivou.

Transsion, u čijem vlasništvu su brendovi Infinix, iTel i Tecno, nalazi se na četvrtom mjestu sa 28,6 miliona isporuka, 9% tržišta i najvećim godišnjim rastom od 12% među prvih pet proizvođača. Na petom mjestu je vivo sa 28,5 miliona isporuka i 9% tržišnog udela, uz rast od 5% u odnosu na treći kvartal prošle godine.

Izvor: SmartLife / Omdia

Rast Samsung-a podstakli su Galaxy Z Fold7, Flip7, kao i pristupačni A07 i A17 modeli. Kod Apple-a se navodi da je osnovni iPhone 17 "nadmašio očekivanja po pitanju prodaje zahvaljujući poboljšanoj vrijednosti koju nudi". Xiaomi je zabilježio pad u Kini nakon ukidanja državnih subvencija, ali je rast u Azijsko-pacifičkom regionu i drugim tržištima nadomestio taj gubitak. vivo je zadržao snažnu poziciju u Indiji, pretekao Huawei u Kini i nastavio rast u Azijsko-pacifičkom regionu, Africi i Latinskoj Americi.

Ukupno tržište pametnih telefona isporučilo je 320,1 milion jedinica u trećem kvartalu, što je rast od 3% na godišnjem nivou. Isporuke u Severnoj Americi i Kini su opale, dok su Azijsko-pacifički region, Bliski istok i Afrika zabeležili snažan rast. Posebno se ističe Afrika sa skokom od 25%, dok je Azijsko-pacifički region porastao za 5%.

Izvor: SmartLife / Omdia

Zanimljivo je da Omdia navodi kako ukupan rast tržišta dolazi iz dva segmenta - uređaja čija cena je ispod 100 dolara i onih skupljih od 700 dolara - dok je srednji segment i dalje slab. Analitičari očekuju da će u bliskoj budućnosti više cijene novih uređaja usporiti rast u segmentu jeftinijih telefona.